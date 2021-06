« Honte à vous, UEFA »: le tollé des fans alors que les officiels du football bloquent la demande allemande d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel

Quelques jours seulement après que l’UEFA a cédé dans sa brève enquête sur la décision du capitaine allemand Manuel Neuer de porter un brassard de capitaine « Pride » aux couleurs de l’arc-en-ciel, l’organe administratif du football européen semble avoir tracé une ligne dans le sable en ce qui concerne les gestes francs en refusant l’Allemand la demande de l’association de football (DFB) car ils pensent qu’elle a un contexte politique.

L’UEFA a reçu lundi une demande officielle du maire de Munich, Dieter Reiter, mais a déterminé que cette décision était motivée par des considérations politiques en réponse à la législation récemment adoptée en Hongrie visant à empêcher les personnes LGBT de figurer dans du matériel destiné aux personnes de moins de 18 ans.

Pour cette raison, l’UEFA a choisi de rejeter la demande mais a proposé une série de dates alternatives au cours desquelles le stade du Bayern Munich pourrait afficher les couleurs « Pride ».

« Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés – et représentent l’un des plus gros problèmes rencontrés par le jeu aujourd’hui« , a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

« Des comportements discriminatoires ont entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons.

« Cependant, l’UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande. »

L’UEFA a plutôt proposé que l’Allianz Arena affiche les couleurs le 28 juin – qui est le Christopher Street Liberation Day – ou à des dates entre le 3 et le 9 juillet, qui est la semaine du Christopher Street Day dans la ville allemande.

La décision de l’UEFA pourrait être considérée comme inhabituelle étant donné qu’elle est revenue sur une enquête qui aurait pu conduire à des amendes pour Neuer et la DFB pour la décision du skipper allemand de porter un brassard arc-en-ciel lors des deux matches de l’Euro 2020 en Allemagne à ce jour.

Neuer avait déclaré qu’il continuerait à le porter indépendamment de toute opposition de l’UEFA avant que les patrons n’annoncent qu’ils mettaient fin à l’enquête parce qu’ils avaient déterminé que l’insistance de Neuer à porter le brassard était « pour une bonne cause ».

Le milieu de terrain allemand Leon Goretzka a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que cela aurait été un « décision absurde » pour que l’UEFA bloque le mouvement – une opinion qui était largement partagée sur Twitter, même s’il y avait plus que quelques voix dissidentes.

« Top liquidation par la FA allemande après l’enquête ridicule de l’UEFA sur le brassard de Neuer – révélant que les niveaux plus élevés du football ne paient que du bout des lèvres pour l’égalité et pourquoi la protestation est toujours si importante« , a déclaré un fan de football, bien qu’un autre ait soutenu cette décision et appelé à ce que le football soit exempt de protestation sociale.

« Bien. Il est temps d’enlever le football aux militants, » ils se disputèrent.

« Seuls certains agendas politiques comptent, je suppose, a déclaré un troisième critique.