«  Honte à vous  »: indignation à la LNH alors qu’un voyou reçoit une petite amende pour une attaque brutale contre un duo russe qui a mis fin à la saison du joueur vedette (VIDEO)

Le dur à cuire Wilson jouait pour les Capitals de Washington quand il a décroché un tir écœurant et bon marché sur Buchnevich avant de jeter Panarin sur la glace alors qu’il tentait de défendre son coéquipier, laissant Panarin avec une blessure au bas du corps qui le maintiendra à l’écart pour le reste du monde. campagne.

Wilson a reçu deux pénalités mineures et une punition d’inconduite de 10 minutes, bien qu’il n’ait pas été expulsé de la victoire 6-3 des Capitals au Madison Square Garden, tandis que Panarin, qui n’a pas terminé le match, a écopé d’une pénalité mineure aux côtés de son compatriote Buchnevich.

La ligue a infligé à Wilson une maigre amende de 5000 $ – le montant maximum possible – mais n’a ajouté aucune autre suspension ni aucune mesure disciplinaire supplémentaire malgré la bagarre horrible, ce qui a conduit les Rangers à publier une déclaration accusant le chef de la sécurité des joueurs de la LNH, George Parros, d’un « manquement au devoir » qui l’a fait « inapte à continuer dans son rôle actuel ».

Tom Wilson frappe un Pavel Buchnevich couché pour déclencher un fracas, puis flex dans la surface de réparation (r @DanMyers) pic.twitter.com/6p8B9TVckV – CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) 4 mai 2021

pic.twitter.com/M7tw4YOeDF – Rangers de New York (@NYRangers) 4 mai 2021

«Nous sommes extrêmement déçus que [Wilson] n’a pas été suspendu pour son horrible acte de violence hier soir », dit le communiqué, fustigeant le joueur qui a été banni pendant 14 matches en 2018 pour une précédente attaque sur la tête d’un adversaire.

«Wilson est un récidiviste avec une longue histoire de ce type d’actes et nous trouvons choquant que la LNH et son département de la sécurité des joueurs n’aient pas pris les mesures appropriées et le suspendent indéfiniment. Les actions dangereuses et imprudentes de Wilson ont causé une blessure à Artemi Panarin qui l’empêchera de jouer à nouveau cette saison. «

Wilson gagne bien plus de 5 millions de dollars par saison. « En tant que joueurs, vous voulez que la ligue vous soutienne dans ces situations, » a déclaré l’attaquant des Rangers Ryan Strome, impliqué dans la bagarre. «Je pense que beaucoup de gars dans notre vestiaire ont l’impression qu’ils ne l’ont pas fait.

Ce regard sur ce que Wilson a fait est encore PLUS dérangeant. Des cheveux tirés puis un claquement de visage pic.twitter.com/GwTQmhzxCk – Bob Pompeani (@KDPomp) 4 mai 2021

Certaines personnes essaient de défendre Wilson à ce sujet. « Ce n’est pas grave, vous réagissez de manière excessive », disent-ils. Il a frappé le gars; son casque l’a attrapé par les cheveux et s’est écrasé la tête et le visage contre la glace. Qu’avez-vous à voir de plus? Il est GOTTA go! – L’examinateur (@PresqueIslePete) 4 mai 2021

«Je pense juste que c’est une blague, pour être honnête avec toi. Je sais que ce n’est pas ma responsabilité de prendre des décisions, mais je n’arrive pas à y croire.

« Je pense que cela envoie un mauvais message, à mon avis. Je pense que tout le monde est d’accord avec ça. Je pense juste que la ligue en a raté un ici.

«Notre meilleur joueur est absent pour le reste de l’année. C’est juste un incident malheureux qui n’a rien à voir avec le jeu ou le jeu de hockey. Je pense que c’est un peu là que se situe le gros problème.

Mes réflexions sur la situation de Tom Wilson pic.twitter.com/GUbNfgV963 – John Scott (@ johnscott_32) 4 mai 2021

John, la ligue doit faire un bien meilleur travail pour protéger ses joueurs vedettes. Tom Wilson a essentiellement agressé Panarin et Buchnevich. Il ne paie le changement de coussin de canapé que pour ce qu’il a fait. Aucune suspension n’a aucun sens. Merci d’en avoir parlé. – Benjamin Lippel (@thewriteben) 4 mai 2021

John Scott, l’ex-centrale électrique des Rangers, était tellement irrité par l’incident qu’il a filmé une vidéo personnelle attachant la ligue.

«Que se passe-t-il sur Terre avec la LNH en ce moment?» Il a demandé. «George Parros a complètement lâché le ballon, il a laissé tomber ses tiroirs, il a tout laissé tomber.

«C’était une blague sur une amende. J’adore ce genre de hockey – je pense que nous le faisons tous – mais ce que Tom a fait, il n’y a aucune excuse pour cela. C’est fou pour moi qu’il n’ait reçu qu’une amende de 5 000 $.

«Honte à toi, NHL, tu aurais dû [done] quelque chose pour protéger Panarin. Et honte à Wilson – tu devrais savoir mieux. «

Wilson a été suspendu pour sept matchs cette saison après avoir hospitalisé Brandon Carlo des Bruins de Boston.

« Ce que cela signifie, c’est que c’est un jeu équitable, bébé, dans n’importe quelle mêlée, » avertit Scott. «Si vous entrez dans une mêlée n’importe où sur la glace et que vous voyez un joueur vedette, je lance des coups de poing, je saisis ce gars, je me tord les chevilles, je fais tout ce que je peux.

« La pire chose qui va m’arriver est une amende de 5 000 $ parce que je ne vois personne faire plus que ce que Tom Wilson a fait à Panarin. »