Razan Ibraheem n’avait aucune idée que lorsqu’elle a emballé sa vie pour déménager en Europe à l’été 2011, ce serait la dernière fois qu’elle reviendrait à la maison. Elle n’avait l’intention de rester qu’un an pour obtenir sa maîtrise en enseignement de l’anglais. Cependant, ce qui s’est passé au cours de ces 12 mois a rendu impossible le retour.

Cinq mois avant son départ, en mars 2011, des manifestations en faveur de la démocratie avaient commencé à Daraa, une ville du sud de la Syrie désormais largement connue comme le berceau de la révolution contre le président Bashar Assad.

Les manifestants avaient été inspirés par des soulèvements similaires contre d’autres dirigeants oppressifs au Moyen-Orient, qui ont finalement vu des gouvernements renversés comme la Tunisie, l’Égypte et la Libye. En Syrie, cependant, Assad a répondu par une répression brutale de ceux qui se sont exprimés. Cela n’a fait qu’attiser la colère, suscitant des protestations dans tout le pays – et à mesure que les manifestations se sont intensifiées, la réponse du gouvernement a également augmenté. Le pays a été bientôt plongé dans une guerre civile totale.

« Je n’ai jamais pensé que je serais ici dix ans plus tard », a déclaré Razan en s’adressant à Euronews la semaine dernière depuis son domicile à Dublin. «Je n’ai jamais pensé en arrivant en Irlande que je viendrais y rester. Jamais de ma vie je n’ai pensé que la violence s’intensifierait et se transformerait en guerre.

«Quand je suis parti, je pensais que j’allais rester un an et rentrer chez moi. J’avais un projet pour ouvrir ma propre entreprise – une école de langues en Syrie – mais tous mes rêves se sont effondrés et ont été détruits.

La situation de Razan n’est pas unique. Pour un conflit dans lequel plus de 400 000 personnes ont été tuées, des millions d’autres ont été déplacées.

Selon les Nations Unies, 6,6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur même de la Syrie; 5,6 millions de personnes ont fui en tant que réfugiés. Beaucoup ont fui vers la Jordanie et le Liban voisins, tandis que d’autres, comme Razan, ont travaillé pour reconstruire leur vie en Europe.

Jusqu’ici, Turquie a reçu plus de 3,5 millions de réfugiés syriens, ce qui est le plus en Europe et dans le monde. L’Allemagne, quant à elle, en a accueilli environ 570 000; Suède, 113 000; Autriche, 51 000; les Pays-Bas, 31 000; Grèce, 26 000; Danemark, 20 000.

La Suisse, la France, la Bulgarie, la Belgique, l’Arménie, la Norvège, l’Espagne, le Royaume-Uni, Chypre et l’Italie ont tous accueilli moins de 20 000 réfugiés syriens chacun.

Ahmed Barakat, qui était étudiant en anglais à l’université d’Alep au début du conflit, vit maintenant en Turquie après être resté initialement pour rendre compte des manifestations. Il a déclaré à Euronews: « J’ai décidé que ma part était de documenter ces moments et de les partager avec les médias régionaux et internationaux, et sur les réseaux sociaux, pour montrer comment les Syriens revendiquent pacifiquement les droits fondamentaux dans les rues et comment le régime et ses forces de sécurité sont leur répondre par le feu, la détention et la torture. «

Barakat a déclaré qu’il essayait de continuer son travail alors même que des groupes extrémistes tels qu’Al-Qaida et l’État islamique commençaient à apparaître dans le pays. Mais c’est là que le désastre a frappé.

<< En février 2015, après près de quatre ans et après de nombreuses menaces directes de la part des groupes extrémistes, j'ai été blessé par des combattants d'Al-Qaida alors que je documentais l'une de leurs attaques dans la zone libérée (un secteur d'Alep sous le contrôle de l'Armée syrienne libre anti-gouvernementale) et a dû passer les mois les plus difficiles de ma vie dans les hôpitaux, dans l'espoir de récupérer.

«Après huit mois de souffrance, j’ai pu à nouveau faire mes premiers pas en Turquie, où j’ai conclu qu’il n’était plus sûr pour moi de revenir en arrière et de tenir à nouveau mon appareil photo, étant donné que nous (le peuple syrien) n’avions pas le contrôle plus. »

L’Europe est à la maison

Razan et Ahmed ont depuis continué à préparer des vies respectives réussies en Europe, notant tous deux qu’ils appellent maintenant le continent à la maison; bien que, tous deux notant que le voyage pour s’installer n’était pas facile.

«Quand je suis arrivé en Irlande, je ne connaissais personne et j’étais seul», a déclaré Razan, qui est depuis devenu citoyen irlandais et a parlé à l’ONU de la crise migratoire, et a également été nommé Irish Tatler’s 2016. Femme internationale de l’année.

Elle travaille également en tant que journaliste dans une agence de presse basée à Dublin, vérifiant le contenu des médias sociaux en provenance de Syrie et d’autres régions du Moyen-Orient.

«C’était difficile au début, difficile à intégrer et à comprendre la société – et pour la société de me comprendre! C’est une chose mutuelle.

« Mais je sens honnêtement que j’appartiens ici. J’appartiens à l’Irlande. C’est ma patrie […] Ce pays m’a donné beaucoup d’opportunités et j’en ai profité. La société était inclusive en général.

« J’ai réussi à changer mes rêves avec ma nouvelle situation, ma nouvelle vie et mon nouveau pays. »

Pour Ahmed, il a commencé à chercher du travail fin 2015 après s’être remis des blessures qui l’ont conduit à quitter la Syrie pour de bon. Il a déclaré: «Laisser tout derrière et tous les rêves que nous espérions réaliser était une décision très difficile.

«J’ai commencé un travail à temps partiel dans une association française pour gérer à distance un petit projet dans le nord de la Syrie, qui menait des activités créatives et psychosociales avec des enfants dans des camps, des jardins d’enfants et des écoles.

Ahmed travaille maintenant pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’agence des Nations Unies pour les migrations, où il aide les réfugiés vulnérables en Turquie. Ceci est en parallèle avec d’autres travaux de conseil avec des ONG internationales.

« Je prévois de retrouver ma femme au Royaume-Uni », a déclaré Ahmed, ajoutant: « L’Europe est chez moi. Partout où je me sens en sécurité; je ne suis pas menacé pour mes opinions politiques; mes droits fondamentaux sont garantis; et mes futurs enfants n’auraient pas pour traverser les choses que j’ai traversées, ce serait une maison pour moi. «

« Une femme comptait ses enfants … un était parti »

Razan a expliqué à Euronews qu’elle se sent hantée par les violences persistantes en Syrie, ce qui a conduit à son bénévolat et à son activisme. Elle s’est rendue à plusieurs reprises en Grèce pour aider les réfugiés qui arrivent par bateau, après avoir fait un voyage périlleux – et souvent mortel – à travers la mer Méditerranée. En témoignant, elle a dit, a marqué un « tournant » dans sa vie.

«J’avais l’habitude de me réveiller tous les jours à 2-3 heures du matin et de descendre sur le rivage pour attendre les réfugiés car ils arrivaient à terre. Nous leur donnions de la nourriture et des couvertures.

«Mais le plus choquant, c’est qu’ils arrivent déprimés et tristes. Ils avaient vu tant de morts sous leurs yeux.

«L’une des choses les plus tristes que j’ai vues en faisant du bénévolat à Kos était une femme qui comptait ses enfants à son arrivée. Elle a compté son premier, deuxième et troisième enfant – mais son quatrième était parti. Ils ne pouvaient rien faire.

« Une autre famille a dû enterrer leur enfant pendant qu’ils se lavaient à terre. »

Certaines des personnes que Razan a rencontrées sur ce front de mer grec l’ont depuis contactée pour lui dire qu’elles avaient commencé leur vie en toute sécurité dans d’autres pays tels que l’Allemagne, la Suède et la Suisse – mais ces histoires, a-t-elle ajouté, sont désormais de moins en moins nombreuses.

Cela est dû à un accord de confinement UE-Turquie conclu en 2016 qui empêche les réfugiés arrivant en Grèce de poursuivre leur voyage vers l’Europe. Par conséquent, des milliers ont été détenus dans des camps surpeuplés dans des conditions de vie médiocres en attendant leur traitement et leur expulsion.

«À l’ONU, j’ai parlé de ces personnes et j’ai parlé de l’importance pour elles de voyager dans la sécurité et la dignité», a déclaré Razan.

«Même s’il y a maintenant 1 million de réfugiés en Allemagne, en Suède et dans d’autres pays, l’ampleur de la crise humanitaire est encore énorme. Ce qui se passe actuellement dans les camps de réfugiés dépasse vos croyances.

« Ils vivent dans des conditions épouvantables. Et c’est sur le sol européen. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas bouger. Je connais des gens qui sont toujours là-bas et qui sont là depuis quatre ans. »

S’agissant de la pandémie de coronavirus, qui a tué 2,6 millions de personnes dans le monde, Razan a ajouté: « La chose fondamentale pour se protéger est de se laver les mains – mais il n’y a ni eau ni savon dans les camps. C’est l’exigence minimale de base pour se protéger. vous-même du COVID-19, et les gens ne peuvent pas le faire.

« Il y aura une autre crise énorme si nous voyons plus d’épidémies dans les camps de réfugiés. »

Que pouvons-nous apprendre de la dernière décennie de conflit?

« Le monde devrait connaître l’échec de la communauté internationale », a déclaré Razan. «Le Conseil de sécurité de l’ONU – c’est un exemple de la façon dont la communauté n’a pas réussi à arrêter la guerre et à sauver ce qui reste en Syrie.

«Honte à la communauté internationale de laisser des gens tués; des enfants et des femmes tués et violés. Quitter un pays avec une civilisation profonde et une grande histoire; le laisser comme ça: brisé, détruit.

«La souffrance est toujours là. Les réfugiés sont toujours là. L’humiliation. Tout est toujours là.

« Ils ont fermé les yeux sur toute cette dévastation en Syrie. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pourrait jamais se voir retourner dans son pays natal, Razan a déclaré: « Je me vois rentrer à la maison s’il y a la paix et c’est le plus important. Je me vois vraiment rentrer à la maison uniquement pour aider.

« Seulement pour pouvoir créer des projets pour aider les femmes et les enfants. Ce sont les vraies victimes de la guerre. »

Ahmed a partagé un sentiment similaire, mais seulement après avoir vu ce qu’il ressent comme une justice acceptable. « Pas à court terme. Peut-être à très long terme », a-t-il dit.

« Oui, dans un cas où le monde décide que le régime syrien actuel doit être changé et les criminels qui ont commis les crimes les plus horribles de ce siècle sont tenus pour responsables et poursuivis pour ce qu’ils ont fait. »