Honor’s Magic Vs a le meilleur matériel, mais va-t-il battre le logiciel Samsung ?

Honor m’a donné une unité de pré-production du tout nouveau téléphone pliable Honor Magic Vs à vérifier, tant que je ne parlais pas du logiciel.

Cela arrive parfois dans le journalisme technologique – une marque tient tellement à montrer sa nouvelle chose brillante qu’elle permet aux journalistes et aux YouTubers de jeter un œil à un produit avant qu’il ne soit prêt à être expédié, tant qu’ils promettent de ne pas parler des choses inachevées .

C’est pourquoi j’ai accepté, un peu à contrecœur, de jouer avec le Honor Magic Vs avant qu’il ne soit disponible avec un logiciel que les clients utiliseront réellement.

J’ai choisi de continuer à écrire à ce sujet malgré les restrictions car le matériel est très impressionnant, et je pense qu’il réussit là où Honor le prétendait : en fonctionnant bien comme un smartphone ordinaire.

La chute des téléphones pliants coûteux qui s’ouvrent à la taille d’une tablette comme le Galaxy Z Fold 4 de Samsung est que leurs écrans extérieurs sont souvent restrictifs. Dans le cas du Z Fold 4, il est trop mince, ce qui signifie que les applications semblent écrasées et que taper avec un pouce, sans parler de deux, est à l’étroit et peut entraîner des fautes de frappe.

En revanche, le vice-président d’Honneur du marketing mondial des produits, Clement Wong, a déclaré à Tech Advisor que l’objectif des Magic V était de créer un téléphone pliable avec un écran de tablette à l’intérieur que les gens achèteraient et utiliseraient toujours comme smartphone principal.

Le problème avec les pliables concurrents, a-t-il dit, est que leurs écrans extérieurs ont des rapports d’aspect étranges et offrent une mauvaise expérience utilisateur, de sorte que les gens utilisent toujours un smartphone à dalle normale à côté de leur appareil pliable de fantaisie.

Après deux semaines d’utilisation du Magic Vs, je suis enclin à convenir que Honor a fait du bon travail avec l’écran extérieur. Il s’agit d’un écran OLED de 120 Hz de 6,45 pouces qui est essentiellement de 21:9, un rapport d’aspect souvent trouvé sur les téléphones « normaux ».

Ajoutez à cela le fait que le Magic Vs se replie également totalement à plat — contrairement au Z Fold 4 calé — et vous vous retrouvez avec un pliable qui ressemble vraiment plus à un téléphone normal, bien que beaucoup plus épais.

Un inconvénient est que le mécanisme de pliage est un peu non poli. Lorsqu’il est complètement ouvert, il semble que la charnière essaie de se fermer un peu, car elle ne s’enclenche pas complètement à plat. Mais Honor a travaillé pour simplifier le mécanisme de charnière du Magic V original sorti plus tôt cette année, ce qui a donné un design agréablement propre.

Le triple module de caméra à l’arrière dépasse également, de sorte que le Magic Vs est toujours un peu gonflé et tout le monde n’aimera pas la couleur cyan mate et scintillante de l’échantillon que j’ai vérifié. L’écran intérieur est un panneau décent de 7,9 pouces, mais il n’est que de 90 Hz et vous pouvez sentir le pli au milieu et le voir facilement dans la plupart des conditions d’éclairage.

Je ne peux pas parler beaucoup plus des Magic V, mais on m’a promis un échantillon complet d’examen de vente au détail au cours de la nouvelle année. Honor n’a pas encore confirmé quels pays obtiendront officiellement le pliable, ou combien cela coûtera, mais il est prévu pour un lancement “mondial”.

Si le Magic Vs dispose d’un logiciel utile et fiable et, plus important encore, d’un prix compétitif, il pourrait devenir le principal concurrent de la série Z Fold de Samsung en Europe, dépassant Oppo, Huawei et Xiaomi dans le processus.

Pour une marque qui, il n’y a pas si longtemps, était la marque économique de Huawei axée sur les jeunes, ce serait en effet très impressionnant.