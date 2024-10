Honor’s Magic 7 pourrait utiliser l’IA pour vous commander du café et organiser vos projets

La série Honor’s Magic 7, lancée en Chine le 30 octobre, souhaite gérer votre commande de café du matin, adaptée exactement à vos goûts, jusqu’au type de lait que vous préférez.

La société chinoise a publié mardi une vidéo de démonstration aux médias montrant une interaction textuelle entre une personne et l’assistant IA de l’appareil, Yoyo. L’utilisateur demande à l’assistant de lui commander une boisson remontante en disant : « S’il vous plaît, aidez-moi à commander une boisson. J’ai un peu sommeil. » L’assistant IA lance ensuite l’application Meituan, une application de livraison de nourriture populaire en Chine, en sélectionnant la boisson Raw Milk Latte dans un café local et à emporter avant de passer la commande.

Dans la vidéo, certaines préférences de la boisson, comme ne pas ajouter de sucre et la glacer, semblent avoir été présélectionnées plutôt que saisies sur place. Vraisemblablement, l’assistant répétait l’ordre le plus fréquent de la personne. Honor a déclaré que l’idée est que le téléphone apprenne les habitudes d’une personne au fil du temps, ce qui permettra au Magic 7 de savoir quelle application utiliser pour les plats à emporter ainsi que si un utilisateur préfère le lait de coco avec son café au lait de vache, par exemple.

Ces dernières années, les fabricants de smartphones se sont appuyés sur l’IA générative pour attirer les acheteurs. Un concept récent de Motorola AI décrit une fonctionnalité similaire à celle décrite par Honor, qui permettrait également de commander un café sur commande dans le magasin le plus proche. Tous les grands fabricants de téléphones, de Google à Samsung et plus récemment Apple, ont fait la promotion de nouvelles fonctionnalités d’IA dans le but de stimuler les ventes. L’IA n’est pas nécessairement un facteur contributif, mais les ventes de téléphones ont augmenté cette année. Selon le cabinet d’études Canalysles expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 12 % au deuxième trimestre de cette année, atteignant 288 millions d’unités, Samsung prenant la première place, suivi de près par Apple.

L’assistant Yoyo d’Honor passe une commande de café. Honneur

Honor a également mentionné d’autres fonctionnalités de type assistant qu’il espère intégrer au Magic 7. Celles-ci incluent l’assistant AI qui recherche et annule les abonnements indésirables sur différentes applications avec une simple commande, qu’il a prévisualisé avec une deuxième vidéo de démonstration.

Dans la vidéo, une personne demande à l’assistant Yoyo de vérifier quelles applications ont des abonnements à renouvellement automatique activés. En quelques secondes, l’assistant affiche une série d’applications qui doivent être renouvelées, puis demande à l’utilisateur s’il doit annuler tous ces abonnements.

« OK, Yoyo a récupéré votre téléphone », a déclaré l’assistant avant de résilier un abonnement.

En dehors de cela, Honor a déclaré que l’agent IA peut aider dans un large éventail de tâches, notamment la réservation d’un billet d’avion, la gestion des notifications et la planification du calendrier, entre autres. Ces fonctionnalités devraient être lancées sur un prochain système d’exploitation, MagicOS 9.0, avant la fin du mois. Le Magic 7 fonctionnera sur la dernière version de Qualcomm Processeur Snapdragon 8 Élitea révélé la société lundi lors d’une conférence Qualcomm.

Honor dévoile lundi sa série phare Magic 7 lors de la conférence Snapdragon Summnit de Qualcomm à Hawaï. Honneur

La vision de Honor pour l’IA de son téléphone semble plus orientée vers l’action que celle de ses concurrents – un peu comme le plan présenté par Motorola plus tôt en octobre, dans lequel il partageait ses ambitions de transformer ses téléphones en un véritable assistant. La vision de Motorola incluait également la possibilité de commander du café à l’aide de votre téléphone avec une simple commande, entre autres tâches.

L’année dernière, Honor a présenté un système alimenté par l’IA. fonction de suivi oculaire à cette époque, cela a finalement fait son chemin vers la série Magic 6. L’honneur a donné le Magie 6 Proson prédécesseur haut de gamme, a été lancé à l’échelle mondiale lors de la conférence technologique du Mobile World Congress en février de cette année. Honor devrait également lancer la gamme Magic 7 à l’international, mais n’a pas encore confirmé ces plans.