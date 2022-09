Honorer notre loi sur le pacte élargit l’accès aux soins de santé VA – Shaw Local

Une nouvelle loi en vigueur élargit considérablement les soins de santé et les avantages pour les millions d’anciens combattants exposés aux foyers de combustion et à d’autres substances toxiques pendant leur service militaire.

La loi PACT (Sergent First Class Heath Robinson Honoring Our Promise to Address Comprehensive Toxics), connue sous le nom de Honoring our PACT Act, a été adoptée en août.

“Le tableau d’ensemble est que la loi ajoute 23 nouvelles conditions à la liste des maladies présumées associées aux foyers de combustion et à d’autres expositions toxiques”, a déclaré Michael A. Iwanicki, surintendant de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de McHenry. “Je ne me souviens pas d’une seule fois depuis que je fais cela où ils ont ajouté autant de conditions présomptives à la fois.”

De plus, la loi élimine la nécessité pour certains anciens combattants et leurs familles de montrer un lien de service s’ils sont diagnostiqués avec l’une des 23 affections spécifiées et oblige l’AV à fournir un dépistage d’exposition toxique à chaque ancien combattant inscrit aux soins de santé de l’AV.

Si vous êtes un ancien combattant ou un survivant, vous pouvez commencer à déposer des demandes de prestations liées à la loi PACT en ligne, par courrier, en personne ou avec l’aide d’un professionnel qualifié, comme ceux de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de McHenry.

“Nous aidons les anciens combattants et les conjoints survivants dans la présentation et la poursuite des réclamations VA pour les conditions de santé environnementale”, a déclaré Iwanicki.

Il a dit qu’il y en a encore beaucoup qui ne sont pas conscients de leur admissibilité aux avantages et aux services liés aux expositions militaires potentielles, en particulier les proches survivants.

“Il leur faut malheureusement souvent beaucoup de temps pour le savoir, et c’est généralement d’un ami ou parce qu’ils sont allés à un séminaire”, a-t-il déclaré.

Le ministère des Anciens Combattants a créé un site Web expliquant ce que la loi PACT signifie pour les anciens combattants et leurs proches. Pour plus d’informations, visitez https://www.va.gov .

Commission d’aide aux anciens combattants : 667 Ware Road : Woodstock, IL 60098 : 815.334.4229