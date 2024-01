WASHINGTON (AP) – Président Joe Biden a obtenu le soutien des Travailleurs unis de l’automobile mercredi alors qu’il s’adressait à la convention politique du puissant syndicat.

« Je suis fier de me lever ici et d’annoncer que l’UAW soutient Joe Biden à la présidence des États-Unis », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, après avoir exposé les raisons de son soutien.

Biden, un démocrate, s’efforce d’influencer les cols bleus dans des États critiques pour la construction automobile, tels que le Michigan et le Wisconsin, dans l’espoir de réduire l’avantage dont jouissait l’ancien président républicain Donald Trump auprès des électeurs blancs qui n’en ont pas. un diplôme universitaire. Les experts travaillistes ont déclaré que l’UAW soutient généralement les candidats plus tard, car elle compte un mélange d’électeurs démocrates, républicains et non affiliés.

«Je suis honoré de vous soutenir et vous avez le mien», a déclaré Biden. “C’est l’affaire.”

Biden a pris la parole alors que le syndicat clôt une réunion de trois jours à Washington pour définir ses priorités politiques. Ce sera son premier événement politique depuis le vote primaire de mardi dans le New Hampshire, où Trump a consolidé son emprise sur le noyau des électeurs républicains avec une victoire et Biden a remporté une victoire écrite.

Biden se présente souvent comme le le leader le plus favorable aux travailleurs de l’histoire américaine, et je suis allé jusqu’à apparaître sur un ligne de piquetage avec les travailleurs syndiqués dans un entrepôt de pièces GM dans la région de Détroit lors d’une grève l’automne dernier.

“Il a entendu l’appel, il s’est levé et il s’est présenté”, a déclaré Fain à propos de l’apparition historique de Biden sur la ligne de piquetage. Il a établi un contraste entre les efforts prosyndicaux de Biden et ceux de Trump, qui, selon lui, était antisyndical.

«Donald Trump est un jaune», a-t-il crié sous les huées et les sifflements de la foule. “Donald Trump est un milliardaire et c’est lui qu’il représente.”

« En novembre, nous pouvons nous lever et élire quelqu’un qui se tient à nos côtés et soutient notre cause, ou nous pouvons élire quelqu’un qui nous divisera et nous combattra à chaque étape du processus. C’est la raison de ce choix », a déclaré Fain.

Pas plus tard que lundi, Fain s’est montré retenu dans ses commentaires, déclarant à l’ouverture de la conférence : « Nous devons convaincre nos dirigeants politiques de nous soutenir. Soutenez notre cause, sinon vous n’obtiendrez pas notre soutien.

Dans son discours de mercredi, Fain a déclaré que Biden l’avait mérité.

Mais le soutien à Biden parmi les membres du syndicat varie de l’enthousiasme à l’incertitude quant à l’opportunité de voter le jour du scrutin.

Caroline Loveless, résidente de Waterloo, Iowa et membre retraitée de l’UAW, a déclaré qu’elle voterait avec enthousiasme pour Biden, rappelant son apparition sur une ligne de piquetage lors de la grève de l’automne dernier. Elle a déclaré que sa comparution devrait rappeler aux membres du syndicat que Biden est de leur côté.

“J’espère qu’ils ne souffriront pas d’amnésie”, a déclaré Loveless, “le jour du scrutin”.

William Louis, de Groton, Connecticut, un autre membre, a déclaré que même s’il en avait « marre des politiciens », il voterait à contrecœur pour Biden, même s’il a déclaré que le président n’avait pas pleinement mérité le vote des membres étant donné l’état actuel de l’économie.

Louis a déclaré que Biden obtiendrait son vote parce que Trump, le candidat républicain probable, « était un terrible président ».

Leo Carrillo, membre de Kansas City, a déclaré que la comparution de Biden sur la ligne de piquetage montrait qu’« il était là pour nous » et l’avait aidé à décider de voter pour Biden en novembre.

“Pour moi, cela signifiait beaucoup” qu’un président en exercice fasse preuve d’un tel niveau de solidarité envers les travailleurs de l’automobile, a déclaré Carrillo. « Mais il y a encore du travail à faire », a-t-il déclaré, en soulignant la loi PRO – une législation proposée qui faciliterait la syndicalisation au niveau fédéral. Le projet de loi a été soumis au Sénat américain, mais ne bénéficie pas d’un soutien suffisant pour survivre en cas d’obstruction systématique.

Biden pourrait cependant se heurter à des dissensions quant à son soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. C’est pour cette raison que certains membres plus jeunes du syndicat étaient moins enthousiastes à l’égard du président.

Johannah King-Slutzky, étudiante diplômée de l’Université de Columbia et membre du syndicat des travailleurs étudiants au sein de l’UAW, était l’une des nombreuses personnes présentes à avoir scandé « cessez-le-feu maintenant » lors du discours de Fain lundi après-midi. Le syndicat a appelé à un cessez-le-feu à Gaza en décembre.

« Pour l’instant, il n’a rien fait pour mériter mon vote », a déclaré King-Slutzky, car « il n’a pas agi de manière urgente pour mettre fin au génocide à Gaza ».

Le syndicat a un long processus pour déterminer ses soutiens qui implique la base, mais on ne sait pas exactement où en est ce processus.

Fain, le premier président de l’UAW élu directement par les membres, a pris ses fonctions après un énorme scandale de corruption et de détournement de fonds qui s’est terminé par la peine de prison de deux présidents de syndicats. Il veille donc à suivre les procédures syndicales concernant l’approbation et à montrer que les membres ont pris la décision, même s’il est impossible que l’UAW soutienne Trump, a déclaré Brian Rothenberg, un ancien porte-parole du syndicat.

L’UAW, qui compte environ 380 000 membres, est normalement l’un des derniers syndicats à soutenir les candidats à la présidentielle, a déclaré Rothenberg. Par exemple, le syndicat n’a soutenu Biden en 2020 que le 21 avril.

Dans une interview accordée en novembre à l’Associated Press, Fain a clairement indiqué qu’il soutenait personnellement Biden, alors qu’il s’en prenait à Trump.

Fain a souligné le voyage de Biden à l’entrepôt de pièces détachées GM, qui serait la première fois qu’un président en exercice se présentait avec des manifestants syndicaux.

À peu près au même moment, Trump a organisé un rassemblement chez un fabricant de pièces automobiles non syndiqué près de Détroit, ce que Fain a trouvé étrange. L’administration de Biden a également soutenu la tentative du syndicat de persuader Stellantis de rouvrir une usine fermée à Belvidere, dans l’Illinois, et rejoint Fain dans la ville située à 113 kilomètres au nord-ouest de Chicago pour célébrer sa réouverture, a déclaré Fain.

Trump, a déclaré Fain, ne s’est pas rendu à Détroit lorsque l’UAW était en grève alors qu’il était président en 2019, et il a parlé de déplacer les emplois dans l’automobile vers les États du sud où les salaires sont inférieurs.

« Les actions sont plus éloquentes que les mots », a déclaré Fain. “Mais ce processus appartient aux membres, et nous prendrons ces décisions le moment venu.”

Art Wheaton, directeur des études sociales à l’Université Cornell, a déclaré qu’il serait surpris de voir le syndicat soutenir Biden à ce stade de la campagne. L’UAW, a-t-il dit, aurait plus de poids sur la législation et d’autres sujets s’il attendait à l’approche des élections pour annoncer qui il soutient.

« Rien ne presse vraiment en ce qui concerne l’UAW et son calendrier », a-t-il déclaré.

Rothenberg a déclaré que le soutien du syndicat était important car les sondages montrent que de nombreux membres de l’UAW sont souvent indécis au printemps précédant une élection présidentielle.

Les sondages internes de l’UAW montrent généralement qu’au printemps et au début de l’été, 30 % des membres soutiennent le Parti républicain, 30 % soutiennent les démocrates et les 40 % restants oscillent entre les partis, a-t-il déclaré. Le jour du scrutin, les membres et les retraités de l’UAW votent généralement à 60 % pour les démocrates, a déclaré Rothenberg, aujourd’hui consultant en relations publiques à Columbus, Ohio.

Cette approbation pourrait également influencer les cols bleus blancs non syndiqués, qui ont voté davantage pour les Républicains que par le passé, a déclaré Rothenberg.

L’écrivain d’Associated Press, Zeke Miller, a contribué à ce rapport. Krisher a rapporté de Détroit.