Honoraires de casting de Tiger 3 étoiles : voici combien Salman Khan, Katrina Kaif et d’autres ont facturé pour le film

Salman Khan, Katrina Kaif et le reste du casting vedette de Tiger 3 exigent une somme énorme pour leurs rôles dans le film très attendu. Le montant qu’ils demandent est tout simplement stupéfiant ! Ces superstars de Bollywood connaissent leur valeur et veillent à être rémunérées en conséquence. Avec leur immense popularité et leur succès au box-office, il n’est pas surprenant qu’ils soient capables d’exiger un prix aussi élevé. Les fans attendent avec impatience de voir ce casting de stars en action, et il semble que leur attente en vaudra la peine. Tiger 3 est la suite d’Ek Tha Tiger & Tiger Zinda Hai. Sur les photos, Salman Khan joue le rôle d’un espion indien nommé Avinash Singh ‘Tiger’ Rathore. Cependant, il tombe amoureux d’un agent secret pakistanais nommé Zoya Humaimi.

Préparez-vous à vivre de l’action et du divertissement à indice d’octane élevé lorsque Tiger 3 sortira sur les écrans.