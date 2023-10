Honor X9b fait ses débuts avec un écran OLED de 6,78 pouces 120 Hz

Sans grande annonce officielle, la succursale de Honor en Arabie Saoudite a ajouté la dernière offre milieu de gamme de la marque sur son site Internet. Le Honor X9b succède au Honor X9a lancé en janvier et apporte des mises à jour à tous les niveaux.

Le X9b est construit autour d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1 200 x 2 652 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous bénéficiez également du chipset Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’arrière abrite une caméra principale de 108 MP, un objectif ultra-large de 5 MP et une caméra macro de 2 MP. Il y a un jeu de tir frontal de 16 MP logé dans une découpe perforée sur le devant.

Le côté logiciel est couvert par MagicOS 7.2 qui est basé sur Android 13, tandis que la batterie est de 5 800 mAh et prend en charge une charge jusqu’à 35 W.

Honor X9b sera vendu dans les couleurs Sunrise Orange, Midnight Black et Emerald Green. Les détails des prix et de la disponibilité doivent encore être confirmés.

