Honor X8a annoncé avec un écran 90Hz et une caméra principale 100MP

Le dernier appareil d’entrée de gamme d’Honor – le Honor X8a apporte un appareil photo principal de 100 MP et un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est équipé du chipset Helio G88 de MediaTek avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible.

L’arrière abrite une caméra principale de 100 MP avec un objectif f/1.9 et une mise au point automatique, ainsi qu’une caméra ultra large de 5 MP et un module macro de 2 MP. Il y a une caméra selfie 16MP logée dans une découpe perforée sur l’écran. Le côté logiciel est couvert par Magic UI 6.1 basé sur Android 12 tandis que la batterie arrive à 4 500 mAh et prend en charge une charge rapide de 22,5 W.







Spécifications clés du Honor X8a

Honor X8a est disponible dans les couleurs Midnight Black, Titanium Silver et Cyan Lake. Le téléphone coûtera 220 £ pour la version 6/128 Go au Royaume-Uni et est déjà en précommande sur le site officiel d’Honor.

Les précommandes terminées jusqu’au 14 février bénéficient d’un Honor Band 6 gratuit. Les livraisons devraient commencer le 15 février. Honor a également répertorié le X8a en Malaisie et aux Émirats arabes unis et nous pouvons nous attendre à ce que le téléphone apparaisse sur encore plus de marchés au cours des prochaines semaines. .







Honor X8a en noir minuit, argent titane et lac cyan

Source