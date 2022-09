Honor X6 entrant avec appareil photo 50 MP et grosse batterie

La série Honor X est la gamme de sièges inférieure de la marque désormais indépendante, et jusqu’à présent, nous avons vu cinq téléphones arriver sur les marchés mondiaux. Maintenant, Honor Myanmar révèle un nouveau téléphone avec un “grand écran” et une “grande batterie” qui le rejoint – Honor X6.

Le téléphone aura une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant, tandis que l’arrière comportera un îlot carré pour la triple caméra, un design que nous avons déjà vu dans le Honor X8 5G. Des fuites suggèrent que cet appareil aura un appareil photo 50MP et un chipset Mediatek.

Selon une source malaisienne, le Honor X6 aura un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+. Le système d’exploitation sera Android 12 avec Magic UI 6.1 en plus et le téléphone comportera 4 Go ou RAM et 128 Go de stockage. La configuration principale de la caméra comprendra deux vivaneaux 2MP, tandis que la caméra selfie comportera un capteur 5MP.

Toutes ces spécifications semblent conformes au positionnement attendu du téléphone, mais le leakster n’a pas d’antécédents établis, nous ne prendrons donc aucune d’entre elles avec certitude.

Le prix allégué est de 599 MYR, ce qui correspond à environ 130 $. Nous attendons au moins trois couleurs – noir, bleu et blanc.

La source | Via 1 • Via 2