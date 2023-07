Honor X50 passe par Geekbench avant son dévoilement le 5 juillet

Le 6 septembre de l’année dernière, Qualcomm a annoncé le Snapdragon 6 Gen 1, un nouveau chipset de milieu de gamme que le prochain Honor X50 va utiliser. Le téléphone devrait être officialisé en Chine le 5 juillet, et aujourd’hui, avant le dévoilement, un prototype a été repéré dans la base de données en ligne Geekbench, après avoir été mis à l’épreuve de la référence.

Comme vous pouvez le voir, l’unité en question a réussi un score monocœur de 606 et un score multicœur de 2 484. Le SoC Snapdragon 6 Gen 1 a un processeur avec quatre cœurs de 1,8 GHz et quatre cœurs de 2,2 GHz et un GPU Adreno 710.

Le prototype qui a exécuté la référence a 12 Go de RAM à bord et a démarré Android 13. Il devrait avoir le dernier skin Magic UI sur le dessus.

Selon des informations précédemment divulguées provenant des autorités de certification chinoises, le Honor X50 dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces 1200×2652 120 Hz avec un scanner d’empreintes digitales intégré, un tireur selfie de 8 MP, une caméra arrière principale de 108 MP et un objectif décoratif de 2 MP de une sorte (profondeur ou macro).

Selon la rumeur, l’appareil sera proposé avec 8 et 16 Go de RAM aux côtés du modèle 12 Go qui a été évalué. En ce qui concerne le stockage, attendez-vous à des options de 128, 256 et 512 Go. Le X50 aura une gigantesque batterie de 5 800 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 35 W.

