Honor X40 GT Racing Edition arrive le 21 septembre

Honor a dévoilé le X40 GT en octobre dernier, qui sera rejoint par la Racing Edition le 21 septembre.

Le X40 GT standard est disponible en trois couleurs, tandis que le X40 GT Racing Edition aura deux versions – toutes deux ayant des bandes verticales s’étendant sur toute la longueur du panneau arrière comme la variante Racing Black du modèle standard, sauf que le texte « Matrix AI Vision Camera » est placé. sur la bande et non autour de l’îlot de caméra.

Honor n’a pas encore détaillé les différences matérielles entre le X40 GT standard et l’édition Racing. Cependant, le téléphone inscription sur JD.com suggère que l’édition Racing sera livrée avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage intégré, contrairement au modèle standard avec deux options de mémoire – 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go.











Honneur X40 GT

Si le reste des spécifications reste le même que celui du X40 GT, vous obtiendrez le X40 GT Racing Edition avec le SoC Snapdragon 888, Magic UI 6.1 basé sur Android 12 et un écran LCD FullHD+ de 6,81 pouces à 144 Hz.

Le smartphone contiendra une batterie de 4 800 mAh avec une charge de 66 W, sera équipé d’un scanner d’empreintes digitales latéral et comportera quatre caméras : principale de 50 MP, macro de 2 MP, profondeur de 2 MP et selfie de 16 MP.

Avec le lancement dans seulement deux jours, il n’y a pas grand-chose à attendre pour en savoir plus sur les spécifications, le prix et la disponibilité du Honor X40 GT Racing Edition.

Source (en chinois) | Via