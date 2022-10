Honor X40 GT annoncé avec Snapdragon 888 et caméra 50MP, Play 6C fait également ses débuts

Honor a annoncé une paire de nouveaux téléphones en Chine avec le X40 GT alimenté par Snapdragon 888 et le Play 6C équipé de Snapdragon 480+.

Honneur X40 GT

Honor X40 GT obtient un écran LCD FHD + IPS de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. L’appareil apporte également un impressionnant coussin de refroidissement en graphite à 8 couches qui peut refroidir la température de surface du téléphone jusqu’à 1 degré Celsius. Le téléphone fonctionne sur la plate-forme Snapdragon 888 légèrement ancienne mais toujours capable avec 8/12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’arrière abrite une caméra principale de 50MP aux côtés d’une caméra macro de 2MP et d’un module de profondeur de champ de 2MP tandis que la caméra selfie arrive à 16MP. Honor X40 GT est équipé d’une batterie de 4 800 mAh et d’une charge rapide de 66 W. Il démarre Magic UI 6.1 basé sur Android 12.











Honor X40 GT dans toutes ses options de couleur

Honor X40 GT est disponible en noir, argent et noir de course avec un prix de départ de 2 099 CNY (290 $) pour la version 8/256 Go. Le mode 12/256 Go coûte 2 399 CNY (332 $) et les ventes ouvertes en Chine devraient avoir lieu le 18 octobre.

Honneur Jouer 6C

Honor Play 6C est le dernier appareil économique de la marque. Il contient un écran de résolution HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau pour sa caméra selfie 5MP. L’appareil est équipé du chipset Snapdragon 480+ de Qualcomm avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD.

L’arrière du Play 6C abrite un appareil photo principal de 13 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP et un flash LED. Magic UI 5.0 basé sur Android 12 couvre le côté logiciel tandis que la batterie est évaluée à 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 22,5 W. Le téléphone est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation ainsi que d’une prise casque 3,5 mm.











Honor Play 6C en noir, argent et bleu

Honor Play 6C est disponible en noir, argent et bleu à partir de 1 099 CNY (153 $) pour la version 6/128 Go. Il existe un modèle 8/128 Go pour 1 299 CNY (180 $) et les deux sont déjà disponibles à la commande en Chine. Les prix et la disponibilité mondiaux doivent encore être détaillés.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)