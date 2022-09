Comme prévu, Honor a dévoilé le X40 aujourd’hui lors d’un événement spécial en Chine. Le combiné peut déjà être commandé là-bas, à partir de 1 499 CNY, ce qui équivaut actuellement à 214 $.

Le combiné est livré avec un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces 1080×2400 120 Hz avec mode haute luminosité de 800 nits et taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, le chipset Snapdragon 695 à la barre et une batterie de 5 100 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 40 W (et un chargeur dans la boite). Le lecteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran.

À l’arrière, il y a un système à double caméra, avec un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et un capteur auxiliaire de 2 MP. Ceux-ci sont logés dans l’énorme anneau/cercle, avec le flash LED. Le texte “MATRIX AI VISION CAMERA” occupe le centre autrement vide de ce cercle, tandis que la marque Honor se trouve dans la partie inférieure du dos. C’est définitivement un design distinctif, celui-ci. Quoi qu’il en soit, les selfies sont pris en charge par un vivaneau de 8 MP avec une ouverture f/2.0.

Le téléphone fonctionne sous Android 12 avec Honor’s Magic UI 6.1 en plus et est disponible en quatre configurations de mémoire/stockage : 6/128 Go, 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Il mesure 161,6 x 73,9 x 7,9 mm et pèse 172 g. Il est proposé dans les coloris suivants, selon Google Translate : “Nuages ​​arc-en-ciel chassant la lune”, “Vert jade d’encre” et “Ténèbres nocturnes fantômes”.











Honor X40 dans les nuages ​​arc-en-ciel chassant la lune, le vert jade d’encre et l’obscurité de la nuit fantôme

On ne sait pas quand ou si le Honor X40 arrivera sur les marchés internationaux, mais nous ne voyons aucune raison pour qu’il reste indéfiniment confiné à la Chine.