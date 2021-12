Honor X30 fait ses débuts avec SD 695, Play 30 Plus a Dimensity 700

En octobre, Honor a dévoilé ses deux premiers téléphones de la série X30 avec les X30i et X30 Max et aujourd’hui, nous obtenons le reste de la gamme avec le modèle vanille X30 et une nouvelle entrée dans la série Play – Honor Play 30 Plus. Les deux nouveaux téléphones offrent des spécifications de milieu de gamme, une connectivité 5G et des prix agressifs.

Honneur X30

Le X30 est l’appareil le plus performant des deux, avec le Snapdragon 695 6 nm de Qualcomm et un écran LCD IPS de 6,8 pouces de 1080 x 2388 pixels rafraîchissant à 120 Hz. Une autre caractéristique marquante est la capacité de charge de 66 W qui devrait pouvoir remplir la batterie de 4 800 mAh du téléphone de 0 à 80 % en 30 minutes.





Honor X30 dans ses quatre options de couleur (image : Honor)

Ailleurs, vous obtenez un appareil photo principal de 48 MP à l’arrière, à côté d’une caméra macro de 2 MP et d’un assistant de profondeur de 2 MP. Le design de la bague de l’appareil photo est clairement inspiré de la série Honor Magic 3. Il y a une petite découpe de trou de perforation centrée sous l’écouteur abritant le tireur selfie 16MP.

Le téléphone démarre Honor’s Magic UI 5.0 sur Android 11 et est disponible en quatre couleurs – noir, argent, or et bleu. La RAM varie de 6 à 12 Go tandis que le stockage est de 128 Go ou 256 Go.

Honor X30 coûte 1 499 CNY (235 $) pour sa configuration de base 6/128 Go et va jusqu’à 2 299 CNY (361 $) pour la version 12/256 Go. Les ventes officielles en Chine commencent le 24 décembre. Honor n’a divulgué aucun détail en termes de disponibilité internationale à ce stade.

Honor Play 30 Plus

Avec Honor Play 30 Plus, vous obtenez des spécifications plus atténuées comme un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz aux côtés de la puce Dimensity 700 de MediaTek. Le département de la caméra est également moins impressionnant, malgré les deux grandes découpes circulaires, vous n’obtenez qu’un tireur principal de 13 MP et un assistant de profondeur de 2 MP. La caméra selfie ne pèse que 5 MP et est logée dans une encoche en forme de larme.





Honor Play 30 Plus en noir (image : Honor)

Un domaine où le Play 30 Plus excelle est sa capacité de batterie avec sa cellule de 5 000 mAh. La charge est plafonnée à des vitesses de 22,5 W. L’avant du logiciel est également couvert par Magic UI 5.0 au-dessus d’Android 11 comme le X30. Vous obtenez également les mêmes quatre options de couleur ici.

Honor Play 30 Plus commence à 1 099 CNY (173 $) pour les 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et atteint un maximum de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui vous coûtera 1 499 CNY (235 $). Les ventes ouvertes en Chine sont prévues pour le 31 décembre.