Honor X20 SE est officiel avec Dimensity 700, charge rapide impressionnante de 22,5 W

Le smartphone Honor X20 SE est enfin officiel – il dispose d’un chipset Mediatek Dimensity 700, de nombreux espaces de stockage et de trois caméras à l’arrière. Les débuts en Chine, mais j’espère qu’il arrivera à l’échelle mondiale maintenant que Honor est une marque indépendante qui a besoin de toutes les ventes à l’étranger.

Le panneau avant du Honor X20 SE mesure 6,6 pouces et a une résolution Full HD+. Il y a un seul trou de perforation au centre pour la caméra selfie 16MP. Comme il s’agit d’un écran LCD, le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté droit et sert également de touche d’alimentation.

Les triples tireurs à l’arrière comprennent un vivaneau principal de 64 MP et deux capteurs auxiliaires de 2 MP – un pour les portraits, un autre pour les gros plans/macro.

La puce Mediatek est accompagnée de 6 Go ou 8 Go de RAM et le stockage est de 128 Go. Il n’y a pas de place pour la microSD dans le tiroir de la carte, mais il peut prendre deux nano-SIM et permet une double veille 5G.

La capacité de la batterie n’est que de 4 000 mAh et le Honor X20 SE prend en charge la charge rapide de 22,5 W.











Honor X20 SE

Le téléphone est livré avec Magic UI 4.1, basé sur Android 11. Étant donné que le téléphone n’est actuellement disponible qu’en Chine, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il dispose des services Google.

Le Honor X20 SE coûte 1 799 CNY (280 $) ou 1 999 CNY (310 $), selon la RAM sélectionnée. Honor propose des précommandes sur le X20 SE en quatre couleurs – noir, vert, or rose et argent avec une expédition prévue pour le 9 juillet.

La source (en chinois)