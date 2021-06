Honor X20 SE entrant avec le chipset Dimensity 700

La série phare Honor 50 est sortie, et maintenant la société s’est concentrée sur la série X20 de milieu de gamme. Nous avons vu une photo plus tôt ce mois-ci suggérant une triple caméra alignée verticalement, et aujourd’hui, la même source a partagé certaines spécifications du téléphone.

Nous savons que nous avons un pronostiqueur généralement fiable Station de discussion numérique révèlent les spécifications clés du membre le plus abordable de la gamme – X20 SE. Il fonctionnera sur un chipset Dimensity 700 et aura un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

L’avant du nouveau téléphone Honor aura un seul trou de perforation pour la caméra selfie, bien que la source n’ait rien dit à propos du capteur derrière. Il a révélé le principal au dos – il aura un capteur de 64MP. Nous ne savons rien des deux autres tireurs, mais il y a de fortes chances qu’au moins l’un d’entre eux soit une profondeur ou une unité macro placée là principalement pour faire les chiffres.

Le Honor X20 prendra en charge la charge de 22,5 W, ce qui correspond au Honor X10 5G. Nous attendons que Honor partage plus sur le lancement éventuel de la série X20.

La source (en chinois) | Passant par