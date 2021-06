Honor X20 SE apparaît dans de nouvelles photos pratiques

Honor devrait lancer bientôt la série milieu de gamme X20, et l’apparence du X20 SE a de nouveau été divulguée dans des photos pratiques. Nous avons déjà vu le téléphone avec trois caméras en dégradé bleu-blanc, et aujourd’hui, nous voyons deux autres couleurs – rose/or et vert.

Les images ont également révélé l’avant du téléphone – un grand écran avec un seul trou de perforation au centre pour la caméra selfie, et probablement un écran LCD puisque le scanner d’empreintes digitales sera sur le côté, faisant également office de touche d’alimentation.







Honor X20 SE

Les fuites suggèrent que la série se composera de deux téléphones – Honor 20 avec chipset Dimensity 1200 et Honor 20 SE fonctionnant sur Dimensity 700.

Nous avons également entendu (sans aucune confirmation officielle ni liste que ce soit) que l’écran du Honor X20 aura une diagonale de 6,7″ et prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz tandis que la batterie sera de 4 200 mAh avec une charge rapide de 66 W, tandis que le X20 SE aura un écran un peu plus petit.

Étant donné que ces téléphones sont déjà en démonstration, un lancement officiel est probablement imminent.

La source (en chinois) | Passant par