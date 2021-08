Honor X20 arrive le 12 août, conception et spécifications clés confirmées

Honor a dévoilé le X20 SE en juin, et il ajoutera un autre membre à la gamme X20 le 12 août, surnommé Honor X20.

En plus d’annoncer la date de l’événement, Honor a également publié une image sur Weibo confirmant la conception du X20 – il a une triple caméra 64MP à l’arrière, l’écran ayant un trou en forme de pilule dans le coin supérieur gauche.

Le X20 sera disponible en au moins deux couleurs, et nous pouvons également voir que le smartphone a un lecteur d’empreintes digitales sur son cadre droit relié par la bascule du volume, suggérant qu’il embarquera un panneau LCD. Mais ensuite, nous avons vu des smartphones avec des écrans AMOLED et des scanners d’empreintes digitales montés sur le côté, nous devrons donc attendre plus d’informations pour être certains si le X20 sera livré avec un panneau AMOLED ou LCD.

Honneur X20

Honor n’a pas non plus révélé la diagonale ou la résolution de l’écran, mais le fabricant du téléphone a confirmé que l’écran aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La société a également confirmé la connectivité 5G, la charge de 66 W et une puce de 6 nm à la barre. Et avec le dévoilement encore dans une semaine, nous nous attendons à ce que Honor révèle quelques fonctionnalités supplémentaires du X20 avant l’annonce.

