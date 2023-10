Honor Watch 4 Pro répertorié avec les spécifications clés avant le lancement

Honor Watch 4 Pro devrait être lancé demain en Chine et avant son grand dévoilement, la smartwatch a fuité via une liste de China Telecom avec des spécifications détaillées et des rendus officiels.







Liste Honor Watch 4 Pro sur China Telecom

Honor Watch 4 Pro porte le numéro de modèle TUM-L19 et dispose d’un écran AMOLED rond de 1,5 pouces avec une résolution de 464 x 464 pixels. La liste confirme également que la montre est équipée d’un chipset basse consommation STMicroelectronics STM32U5A9 et de 4 Go de stockage. La montre offrira également une connectivité LTE et une prise en charge eSIM. La Watch 4 Pro mesure 46,4 x 46,4 x 11,4 mm et pèse 50 grammes.











Montre d’honneur 4 Pro

La batterie est évaluée à 480 mAh tandis que le côté logiciel est couvert par MagicOS 7.2. En termes de connectivité, Watch 4 Pro prendra en charge le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC.

China Telecom confirme également que nous verrons la Watch 4 Pro dans les couleurs noir, marron et vert foncé. La liste suggère un prix de départ de 2 999 CNY, converti en 410 $. Nous aurons tous les détails sur la prochaine montre intelligente de Honor demain, alors restez à l’écoute.

Source (en chinois)