Honor Watch 4 Pro apporte la prise en charge eSIM, jusqu’à 10 jours d’autonomie

La Magic Vs2 n’est pas le seul nouvel appareil de Honor, la marque a également présenté sa dernière montre intelligente avec la Honor Watch 4 Pro. La Watch 4 Pro est dotée d’un écran LTPO AMOLED de 1,5 pouces avec fonctionnalité Always-on Display (AOD), d’un cadre élégant en acier inoxydable et d’une prise en charge eSIM avec connectivité LTE.

La Watch 4 Pro est étanche à 5 ATM, ce qui la rend adaptée à la natation dans les piscines et est également livrée avec la connectivité GPS, NFC et Bluetooth 5.2. Le haut-parleur et le microphone intégrés vous permettent de passer des appels directement sur votre poignet et vous aurez la possibilité de diffuser de la musique sur vos écouteurs sans fil directement depuis la montre. Honor Watch 4 Pro démarre MagicOS 7.2











Montre d’honneur 4 Pro

Honor a ajouté un capteur optique à huit canaux qui permet de suivre votre fréquence cardiaque et vos niveaux de SpO2. La montre prend également en charge le suivi du sommeil et du stress ainsi que tous vos modes sportifs standard. La Watch 4 Pro dispose d’une batterie de 480 mAh qui, selon Honor, peut durer jusqu’à 10 jours avec une utilisation typique et 3 jours en mode eSIM. Vous bénéficiez également d’une prise en charge d’une charge sans fil jusqu’à 4,5 W.











Montre d’honneur 4 Pro

Honor Watch 4 Pro est disponible dans les couleurs noir, marron et vert foncé. Le prix commence à 1 599 CNY (220 $) pour la version avec bracelet en silicone tandis que celles en cuir coûteront 200 CNY (27 $) de plus. Les ventes ouvertes en Chine commencent le 16 octobre. Honor n’a pas encore divulgué de projets de sortie internationale.

Source (en chinois)