Honor a lancé le V40 en Chine le mois dernier en tant que premier appareil après sa séparation de Huawei. Le vient d’être certifié par la Commission économique eurasienne, ce qui signifie qu’il se rapproche d’un lancement mondial.

Plus intéressant encore, le téléphone était accompagné de quatre autres appareils à la CEE.

Le HJC-LX9C et le NZA-LX9 pourraient être les variantes mondiales de deux téléphones qui ont été certifiés sur TENAA mais pas encore officiellement annoncés – le HJC-AN00 et NZA-AN00. Notre source a affirmé que le premier est le Huawei nova 8 SE mais avec un chipset Dimensity 800U, alors que ce dernier n’a pas de nom mais apportera un écran HD + de base de 6,6 pouces et trois caméras à l’arrière.

Le CHL-LX1 et le NTN-LX1 sont des téléphones entièrement nouveaux qui arriveront sur les tablettes des pays eurasiens comme la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie. Il n’y a aucune spécification connue sur ces téléphones, mais nous espérons en apprendre davantage à temps.

