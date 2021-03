Honor nouvellement indépendant a publié une paire d’appareils pour le marché chinois plus tôt dans la journée avec le Honor V40 Lite et le Honor Tab 7. Le premier est un Huawei nova 8 5G rebadgé mais avec le Dimenisty 800U de MediaTek à la barre, tandis que le dernier est une ardoise abordable .

Honor V40 Lite

Le dernier membre de la gamme V40 d’Honor arbore un panneau OLED incurvé de 6,57 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une découpe de trou de perforation centrée pour sa caméra selfie 32MP ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales caché sous le panneau.

À l’arrière, nous avons une caméra principale de 64MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 8MP. Les deux sont reliés par une paire de modules 2MP pour la photographie macro et les données de profondeur. Le SoC Dimensity 800U est à la barre avec 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage qui n’est pas extensible.

Honor a révélé que le téléphone utilise Magic UI 4.0 basé sur Android 10. Le département de la batterie est titré par une cellule de 3 800 mAh qui prend en charge une charge rapide de 66 W et l’adaptateur secteur requis est fourni dans la boîte.

Le Honor V40 Lite Luxury Edition est disponible en noir, dégradé et vert. La vente au détail est fixée à 2999 CNY (460 $) pour la version 8/128 Go, tandis que la version avec 256 Go de stockage coûtera 3299 CNY (506 $). La première vente en Chine débutera le 26 mars.

Honor Tab 7

La Honor Tab 7 est une tablette économique dotée d’un écran LCD IPS de 10,1 pouces avec une résolution FHD +. La Tab 7 est dotée de deux haut-parleurs et d’une caméra selfie de 5 MP. Il fonctionne sur le chipset Helio P22T associé à 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage extensible via microSD.











Honor Tab 7

L’arrière abrite un autre appareil photo 2MP. La tablette exécute Magic UI 4.0 sur Android 10 et contient une batterie de 5100 mAh. Vous pouvez le récupérer dans les variantes Wi-Fi uniquement ou LTE.

La version de base 4/64 Go avec connectivité Wi-Fi uniquement coûte 1399 CNY (215 $). Il existe également un modèle de 1599 CNY (245 $) qui augmente le stockage à 128 Go, ainsi qu’une version de 1899 CNY (292 $) avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage avec connectivité LTE.