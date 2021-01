Le retard dans le lancement de Honor V40 a été officiellement confirmé il y a quelques jours, le téléphone devrait maintenant arriver le 18 janvier. En attendant, il a fait une tournée de Geekbench pour afficher la puissance de son chipset MediaTek Dimensity 1000+.

Le chipset pilotera un panneau de 90 Hz ou 120 Hz avec la fréquence d’échantillonnage tactile la plus rapide jamais vue. Le téléphone prend en charge la charge rapide – 66W filaire et 66W sans fil.

Il y a un peu d’incertitude sur les spécifications exactes car il y a trois modèles V40 en route – vanilla, Pro et Pro +. Les pré-inscriptions pour le trio ont commencé la semaine dernière (vous pouvez jeter un coup d’œil ici, ici et ici) et des affiches officielles sont déjà en place dans les magasins physiques.







Honor V40: carte de score Geekbench 5.1 • Affiche officielle en magasin

Quoi qu’il en soit, les trois modèles V40 seront lancés avec Magic UI basé sur Android 10 comme on le voit dans les benchmarks. Cette unité particulière contient 8 Go de RAM, mais attendez-vous à ce que d’autres options soient disponibles (en particulier sur les versions Pro et Pro +).

Le trio Honor V40 – les premiers modèles lancés par la nouvelle marque indépendante – sera dévoilé lundi prochain.

