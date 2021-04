Honor a passé la majeure partie de 2020 à souffrir des effets de la liste des entités américaines en tant que subdivision de Huawei, mais le V40 – ou View 40 comme on l’appelle peut-être lors de son lancement en Europe – est le premier téléphone d’Honor publié en tant que société après avoir été vendu tardivement. l’année dernière.

Cela signifie également que si et quand le View 40 est lancé en Europe et en Occident, il pourrait être le premier téléphone Honor depuis des années à être lancé avec la prise en charge de Google Mobile Services, car il y a peu de raisons pour lesquelles l’entreprise ne devrait pas être en mesure d’obtenir le téléphone certifié suite à son détachement de Huawei.

Quand le Honor V40 a-t-il été lancé en Chine?

Le Honor V40 a été lancé en Chine le 22 janvier et a été mis en vente le même jour.

Depuis, elle a été rejointe par la V40 Light Luxury Edition, lancée en Chine le 23 mars.

Le View 40 arrivera-t-il en Europe?

Les téléphones Honor ‘V’ ont tendance à être lancés en Occident en tant que téléphones ‘View’. Bien que le View 30 ne soit jamais arrivé au Royaume-Uni, Honor a publié un communiqué de presse mondial pour le nouveau téléphone, l’appelant le View 40, ce qui nous donne l’espoir qu’il prévoit une sortie mondiale pour le nouvel appareil – ce qui aurait du sens si il peut désormais inclure les services Google.

Ajout de carburant au feu, le téléphone est depuis apparu sur les CEE (Commission économique eurasienne), ainsi que quatre autres téléphones Honor non divulgués, suggérant qu’une sortie sur le marché européen se rapproche.









Le Honor V40 5G utilise le numéro de modèle YOK-AN10, ce qui amène beaucoup à croire que le « YOK-N49 » mentionné dans la liste est une variante européenne du même téléphone.

Pour jeter le doute sur un lancement mondial de View 40, Honor lance déjà le lancement du Honor 50 en Chine. Bien que cela n’affecte pas directement le View 40, à ce stade, il semble plausible que la société saute simplement un lancement de View 40 et passe directement à la commercialisation du Honor 50 dans le monde entier.

Combien coûte le Honor V40?

En Chine, le V40 est disponible en deux configurations avec un stockage différent: 128 Go pour 3 599 CNY ¥ ou 256 Go pour 3 999 ¥ – cela représente respectivement environ 400 £ / 550 $ et 450 £ / 615 $.

C’est un peu plus que la génération précédente – le Honor V30 a commencé à partir de 3299 ¥ au lancement, le V30 Pro coûtant 3899 ¥. Jusqu’ici au moins, il n’y a pas de modèle V40 Pro équivalent cette fois-ci.

À quoi ressemble le V40?

Il n’y a qu’une seule configuration V40 standard, et cela n’a pas l’air trop inhabituel. Un écran incurvé et deux caméras selfie se trouvent à l’avant, tandis que l’arrière est dominé par un module de caméra volumineux dans le coin.







La finition en verre nacré est disponible en trois couleurs: noir minuit, or rose et argent titane. La touche la plus intéressante est peut-être le bloc d’une finition légèrement différente qui s’étend du module de caméra sur le côté du téléphone, attirant l’attention sur le puissant réseau de caméras plutôt que d’essayer de le cacher.

Qu’en est-il des spécifications et des fonctionnalités du Honor V40?

Alors que nous nous attendions à un trio de téléphones V40, en fait, un seul appareil a été lancé initialement, le V40 Light étant maintenant prêt à suivre. Plus d’informations ci-dessous.

Le V40 standard est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 1000+ – le produit phare de la société jusqu’à l’annonce des récentes Dimensity 1100 et 1200. Il est associé à 8 Go de RAM et à 128 Go ou 256 Go de stockage.

La batterie de 4000 mAh peut ne pas sembler massive sur le papier, mais elle est combinée avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, qui sont toutes deux très impressionnantes. Cela signifie que même si la durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure de sa catégorie, la charge y arrive – la société dit que cela ne devrait prendre que 35 minutes pour obtenir une charge complète sur le câble.

L’écran incurvé de 6,72 pouces est un OLED en cascade avec une résolution de 2676×1236. Il prend en charge une gamme de couleurs 10 bits et HDR10, a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, il doit donc être à la fois beau et rapide à utiliser.







En ce qui concerne les caméras, le tireur principal est un capteur RYYB de 50Mp, 1 / .1.56in. Il est rejoint par une macro ultra-large 8Mp et 2Mp, mais aucun téléobjectif n’est inclus ici. À l’avant, il y a un appareil photo selfie 16Mp, rejoint par un capteur ToF pour un déverrouillage amélioré du visage et des portraits.

Voici ces spécifications dans leur intégralité:

OLED 6,72 pouces, 2676×1236 à 120 Hz

MediaTek Dimensity 1000+

8 Go de RAM

Stockage de 128/256 Go

Caméra: Caméra principale 50Mp, f / 1.9 RYYB 8Mp, f / 2.4 ultra-large 2Mp, macro f / 2.4 16Mp, selfie f / 2.0

Batterie 4000mAh

Charge filaire de 66 W

Charge sans fil de 50 W

Android 10 avec MagicUI 4.0

163,1 x 74,3 x 8 mm

189 g

Qu’en est-il du V40 Light?

Comme mentionné ci-dessus, Honor a lancé une V40 Light Luxury Edition.

Du point de vue du design, le téléphone est presque identique au Huawei Nova 8 5G, ce qui suggère qu’il s’agissait en fait de l’un des derniers téléphones sur lesquels Honor travaillait avant la vente de la marque.







Vous pouvez vous attendre à un écran OLED incurvé de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 3800 mAh avec une charge de 66 W et une configuration à quatre caméras dirigée par un tireur de 64 Mpx, rejoint par une ultra-large, une macro et un capteur de profondeur.

Le Nova 8 est alimenté par le Kirin 985, mais bien sûr, Honor n’a plus accès aux puces Kirin de Huawei – à la place, le V40 Light utilise le MediaTek Dimensity 800U.

Le Honor V40 dispose-t-il des services Google Play?

La principale raison pour laquelle Huawei a vendu la marque Honor était pour qu’elle puisse à nouveau prospérer, sans les restrictions imposées à Huawei par le gouvernement américain sous l’administration Trump.

Peut-être que le plus onéreux pour l’activité des smartphones de l’entreprise était le fait que l’interdiction commerciale empêche l’entreprise de s’associer officiellement avec Google pour les logiciels, ce qui signifie que si les téléphones Huawei utilisent toujours Android open source, ils ne peuvent pas utiliser les services mobiles Google (GMS ), ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas accéder au Google Play Store pour installer des applications.

Avec Honor maintenant sa propre société, en théorie, les futurs téléphones Honor pourront exécuter GMS, et auront donc à nouveau une expérience Android complète.

Malheureusement, pour le moment, nous ne savons pas si cela s’appliquera au View 40 ou non. Honor n’a pas mentionné les services Google lors du lancement chinois du téléphone, mais il ne serait normalement pas livré avec GMS en Chine de toute façon.

Pour le moment, il n’y a pas de mot officiel sur le lancement international du téléphone et, dans l’affirmative, sur la prise en charge complète de l’écosystème de Google.

Histoires similaires pour plus de lecture