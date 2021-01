La semaine dernière, Honor a annoncé qu’elle dévoilerait le V40 5G le 18 janvier en Chine, mais la société a maintenant annoncé que le téléphone serait introduit le 22 janvier à la place.

Honor cite des problèmes liés au lieu de la conférence et à l’équipement pour le retard, mais il a promis de commencer les ventes de V40 5G le 22 janvier à midi, heure locale.





Honor V40 5G sera présenté le 22 janvier

Le fabricant chinois de téléphones n’a pas encore détaillé les spécifications du V40 5G, mais il a partagé des affiches confirmant un écran incurvé avec un trou en forme de pilule pour la double caméra et un îlot de caméra rectangulaire à l’arrière.

Ce système de caméra est une combinaison d’unités 50MP primaire, 8MP ultrawide, focalisation laser 2MP et macro 2MP.

On dit que le Honor V40 5G a un SoC Dimensity 1000+ à la barre et prend en charge une charge filaire de 66 W et sans fil de 55 W. Le smartphone est également apparu dans une vidéo pratique que nous avons jointe ci-dessous.

Source 1, 2 (tous les deux en chinois) | Via