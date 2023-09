Honor V Purse reçoit une mise à jour logicielle majeure

Honor a présenté le concept V Purse début septembre juste pour lancer le smartphone deux semaines plus tard en Chine. Le pliable est en vente depuis hier, mais il reçoit déjà sa première mise à jour.

Le nouveau package MagicOS 7.2.0.111 est de taille massive – 6,19 Go et apporte des améliorations en matière de sécurité, ainsi que des fonctionnalités qui enrichissent l’expérience utilisateur avec l’écran.

Capture d’écran du journal de mise à jour du logiciel

Certaines des améliorations incluent des fonctionnalités annoncées depuis le premier jour. L’une d’elles s’appelle Variety Wallet – elle permet à la partie de l’écran qui se replie à l’arrière d’avoir un fond d’écran qui fait ressembler l’appareil à un véritable sac à main.

Le panneau plus petit peut également rappeler qu’un appel est entrant lorsque la façade est utilisée, et il peut également afficher un code QR WeChat pour faciliter les transferts d’argent. De plus, le V Purse émettra désormais un son lorsque vous appuierez sur le bouton d’ouverture de l’appareil.











Bourse Honor V

Honor V Purse est en vente en Chine avec un prix de départ de 5 999 CNY. Pour l’équivalent de 820 $, vous obtenez un panneau OLED pliable de 7,71 pouces, un chipset Snapdragon 778G et deux caméras.

Le téléphone impressionne par un corps mince de 4,3 mm une fois déplié et grâce à la charnière, il n’y a aucun espace, ce qui porte le téléphone à 8,6 mm à l’état plié.

