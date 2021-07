Honor tease sa tablette V7 Pro, pour fonctionner sur Dimensity 1300T

Dans un article officiel de Weibo, Honor a partagé une vidéo teaser de sa prochaine tablette V7 Pro, qui pourrait rejoindre la série Magic3 sur scène le 12 août. Station de discussion numérique a révélé que la tablette fonctionnera sur un chipset Dimensity 1300T qui n’a pas encore été annoncé.

Nous ne savons rien sur un Dimensity 1300T, mais nous pensons que MediaTek aura plus à partager à ce sujet dans les prochains jours. Le teaser de Honor, cependant, est assez révélateur en soi aussi.

Les bords sont plats, le dos sera habillé de cuir et le module caméra au dos semble assez grand pour abriter plus d’un capteur. Et si vous regardez bien, vous remarquerez un plateau de carte SIM sur l’un des côtés. Une variante compatible 5G sera donc probablement disponible.

Nous espérons que nous en saurons plus assez tôt.

