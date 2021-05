Honor Tablet X7 annoncé avec un écran de 8 pouces et une batterie de 5100 mAh

Honor a annoncé aujourd’hui une nouvelle tablette baptisée Honor Tablet X7. Il est alimenté par le SoC Helio P22T, exécute Magic UI 4.0 basé sur Android 10 et dispose de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage à bord. Cependant, la tablette est également livrée avec un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 512 Go.

La tablette X7 est construite autour d’un écran LCD de 8 pouces d’une résolution de 1280 x 800 pixels avec mode E-Book pour éviter la fatigue oculaire pendant les sessions de lecture prolongées. Vous disposez également de deux appareils photo: un selfie de 2 MP avec mise au point fixe et un appareil photo principal de 5 MP avec autofocus .

Le panneau arrière de la tablette X7 est en métal et présente une texture sable fin pour une prise en main confortable. Il mesure 8,5 mm d’épaisseur, pèse 325 grammes et est livré avec une batterie de 5100 mAh qui tire son énergie via un port microUSB jusqu’à 10 W. Il existe également une prise casque 3,5 mm pour vous permettre d’écouter de la musique via des écouteurs filaires.

Honor a rendu la tablette X7 adaptée aux enfants en la chargeant avec un centre éducatif et d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour les enfants.



Honor Tablet X7 avec étui adapté aux enfants

La tablette Honor X7 sera vendue en Chine en trois versions: le modèle Wi-Fi uniquement au prix de 899 CNY (140 $ / 115 €), la variante 4G au prix de 1199 CNY (185 $ / 155 €) et une version adaptée aux enfants avec un étui en silicone qui coûte CNY999 (155 $ / 130 €).

La source (en chinois)