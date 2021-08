Honor Tab V7 Pro à venir avec un support de stylet et de clavier magnétique

Honor a déjà révélé qu’une tablette nommée V7 Pro arrivait le 12 août, et aujourd’hui, la société a révélé plus de détails à ce sujet. Selon le dernier teaser, l’ardoise aura un support de stylet et fonctionnera avec un clavier à couverture magnétique.

Honor Tab V7 Pro

Le prédécesseur Honor V6 fonctionnait également avec un stylet et nous pensons qu’il pourrait en être de même. Ce qui est différent avec le prochain V7 Pro, c’est que le clavier aura un design différent – il aura un élément épais au milieu, probablement avec une batterie qui chargera la tablette sans fil ou à travers les aimants.

L’image révèle également un fond plat, occupé par l’USB-C et les grilles des haut-parleurs, ce qui serait un changement de conception s’éloignant du V7 Pro du Honor V6 et le rapprochant visuellement des derniers appareils iPad et Galaxy Tab S7. Au niveau des spécifications, nous ne savons à peu près rien, mais les rumeurs font état d’un chipset Dimensity 1300T, qui est le D1200, optimisé pour les tablettes.

La source (en chinois) | Passant par