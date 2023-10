Honor s’engage à apporter les dernières technologies au marché saoudien

En tant que principal fournisseur mondial d’appareils intelligents, Honor s’engage à apporter une technologie emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour ses clients en Arabie Saoudite et au-delà, grâce à ses produits et services.

L’Arabie saoudite est un marché stratégique pour Honor, et cela se reflète dans la stratégie de croissance de l’entreprise pour le Royaume.

Jerry Liao, directeur national – Arabie Saoudite chez Honor, a déclaré : « Les produits haut de gamme constituent la proposition de valeur clé de Honor, d’où l’accent actuel sur le segment haut de gamme (au-dessus de 600 $) ainsi qu’une collaboration ouverte en Arabie Saoudite. Honor s’engage à répondre aux besoins, demandes et désirs de ses utilisateurs en Arabie Saoudite, et continuera de le faire selon plusieurs scénarios pour l’écosystème Honor 1+8+N.

Honor entretient déjà des relations de travail étroites avec des partenaires locaux, notamment Jarir Bookstore, eXtra, STC, Alhaddad, Assr Aljawal, l’hypermarché Lulu et midi.

Liao a ajouté : « Dans la période à venir, Honor attend avec impatience le lancement passionnant de son dernier smartphone pliable phare haut de gamme, le Honor Magic V2, qui aura lieu au premier trimestre 2024. Nous ouvrirons également notre premier magasin à Dammam début novembre de cette année. L’entreprise cherche également à nouer davantage de partenariats gouvernementaux en Arabie Saoudite et participera à des événements majeurs conformément à la Vision 2030 du Royaume.

Bien qu’ils ne devraient représenter que 8 % du segment premium cette année, les pliables devraient atteindre 39 % du segment premium d’ici 2027, le marché dépassant les 100 millions de dollars en valeur la même année, selon Counterpoint.

Après avoir résolu les principaux problèmes des utilisateurs de pliables en matière de portabilité, de durabilité et de durée de vie de la batterie grâce à ses dernières innovations, Honor est en mesure d’élever les pliables et de les généraliser.

Liao a déclaré : « Honor ne se concentre pas sur la concurrence avec d’autres pliables sur le marché. Au lieu de cela, nous visons à offrir des expériences utilisateur pliables supérieures à celles offertes par les smartphones ardoise traditionnels.

Le téléphone pliable Magic V2 de Honor s’est classé au premier rang des ventes parmi les pliables au dernier trimestre en Chine. « Honor a vraiment hâte de présenter le Magic V2 sur le marché saoudien – et de proposer une expérience incroyable aux consommateurs saoudiens », a ajouté Liao.

Pour Honor, cette année a commencé avec le lancement de la série Magic, qui comprenait le Magic5 Pro et le Magic Vs, ce dernier se vendant rapidement en Arabie Saoudite.

« Il s’agit d’une réalisation importante pour Honor, car cela montre qu’il existe une forte demande pour ses smartphones haut de gamme dans la région. Les consommateurs ont été particulièrement impressionnés par les capacités exceptionnelles de l’appareil photo du Magic5 Pro et par la technologie sans engrenage ultra-légère du Magic Vs », a déclaré Liao.

La société a également collaboré au plus grand événement d’esports, « Gamers 8 », aux côtés de grandes marques telles que stc, Aramco, LG, Pepsi et d’autres leaders de l’industrie. De plus, le Magic5 Pro de Honor a été choisi comme partenaire smartphone officiel du PUBG Mobile World Invitational 2023.

En septembre, Honor a dévoilé le V Purse, un nouveau concept qui réinvente un smartphone pliable en un sac à main portable et avant-gardiste, offrant de nouvelles possibilités de style et d’expression de soi. Il a également annoncé le smartphone pliable vers l’intérieur le plus léger et le plus fin de Honor, le Magic V2.