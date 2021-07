Honor publie une nouvelle vidéo teaser Magic3, celle-ci se concentre sur le dos

La série Honor Magic3 sera dévoilée le 12 août avec au moins deux fonctionnalités qui attireront l’attention – ce seront quelques-uns des premiers appareils à être alimentés par le nouveau chipset Snapdragon 888+ et cet appareil photo curieux. La dernière vidéo teaser publiée par Honor plus tôt dans la journée offre un examen plus approfondi de la caméra :

Et voici la vidéo d’hier qui montrait le Magic3 de face. L’écran comprend un panneau OLED avec un verre incurvé 2.5D et une double caméra selfie. Il y aurait prétendument un modèle Pro avec une caméra sous-écran, mais cela n’est pas indiqué dans la promo.

Alors que les teasers sont publiés sur le réseau social chinois Weibo, l’événement du 12 août sera apparemment un lancement mondial pour la série Magic3. Nous avons déjà entendu des rumeurs sur les prix en Chine, cependant, même si ces chiffres sont exacts, les prix à l’étranger seront plus élevés. En plus d’avoir certaines des premières puces 888+, le Honor Magic3 Pro est censé comporter un objectif périscope et une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

