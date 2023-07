Honor propose également la tablette MagicPad 13, la montre intelligente eSIM le 12 juillet

Honor lance le Magic V2 pliable le 12 juillet, et aujourd’hui, la société a révélé que nous verrions au moins trois autres appareils lors de l’événement. La marque a publié sur ses teasers Weibo un nouveau Honor MagicPad 13, Honor Watch4 avec des capacités eSIM et un téléviseur de cinquième génération avec des cadres super fins.













Le Honor MagicPad 13 sera la plus grande tablette jamais lancée par la marque si le nom signifie vraiment 13 pouces de diagonale d’écran. Il sera sûrement compatible avec un clavier de couverture et un stylet, et avec les images révélant une lunette relativement mince, cela pourrait être une tentative de concurrencer le prochain Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, ainsi que le Huawei MatePad Pro 12.6 et l’Apple iPadPro 12.9.

La nouvelle Honor Watch 4 apportera la fonctionnalité eSIM pour la première fois dans un portable Honor. L’image suggère qu’elle aura un design plus simple, suggérant qu’il s’agira d’une version plus vanille et non d’un successeur de la Watch GS 3.

Le Honor TV 5 est également un produit intrigant avec « une qualité d’image phare, une haute définition de niveau supérieur pour explorer de nouveaux horizons ». Cependant, la société lance rarement ses téléviseurs en dehors de la Chine, et nous pensons que ce produit restera également sur le marché intérieur.

Source (en chinois) | Via