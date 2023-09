Honor présentera V Purse en Chine le 19 septembre

Honor a présenté le concept V Purse à Berlin lors de l’IFA il y a deux semaines. On se demandait si un smartphone pliable vers l’extérieur pouvant être porté comme un sac à main parviendrait un jour dans les étagères des magasins, mais nous avons maintenant la réponse.

On voit Yang Yang, un acteur chinois populaire, tenant le téléphone et confirmant la date de l’annonce. Il a invité le public à assister à un défilé de mode le 19 septembre à Shanghai, où le V Purse sera présenté devant le public local de Honor.

L’invitation et toutes les publications associées sur les réseaux sociaux parlent d’un spectacle ou d’une présentation – il n’y a aucun mot sur aucune de ses spécifications, mais c’est probablement compréhensible vu le public cible de celui-ci. Il reste huit jours avant l’événement au cours duquel nous en saurons sans aucun doute davantage sur le V Purse alors qu’il se prépare à passer d’un concept à un smartphone commercial.

Nous avons déjà pu voir (mais pas toucher) le Honor V Purse à Berlin. Le concept ressemble au Huawei Mate Xs 2 et à son écran enveloppant, ses caméras et son bouton clic pour déplier. Nous avons également vu un étui tendance qui faisait ressembler l’appareil encore plus à une pochette.























Le Honor V Purse comme sac à main

À l’époque, Honor avait évoqué la possibilité de lancer le téléphone en Chine avant la fin de l’année, mais il semble que cela pourrait être plus tôt que prévu. Un lancement international semble cependant peu probable pour celui-ci.

Source (en chinois) | Via