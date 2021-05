Honor présentera la série MagicBook X le 7 mai

Honor a prévu un événement pour demain, le 7 mai. La marque devrait présenter une nouvelle gamme d’ordinateurs portables, appelée MagicBook X, et il semble que les nouveaux appareils seront plus minces et plus compacts que jamais. Le lieu est prévu à 14h30 heure de Pékin ou 6h30 GMT.

Le nouveau MagicBook X pourrait être une alternative au MagicBook Pro – probablement un appareil avec des spécifications plus abordables tout en conservant le même facteur de forme. Nous ne savons pratiquement rien sur les composants internes, mais nous pouvons voir que le nouveau MagicBook X aura deux ports USB-A – un de chaque côté. Il y a aussi un micro HDMI, une prise audio 3,5 mm et un USB-C pour l’alimentation.

L’écran semble avoir de minces cadres. Cela signifie que la caméra vidéo s’était frayée un chemin entre les touches F6 et F7, comme n’importe quel autre ordinateur portable MagicBook de premier plan. Nous avons été impressionnés par le pavé tactile des précédents cahiers Honor que nous avons examinés, et nous sommes assez convaincus que ce sera également grand et facile à naviguer.

