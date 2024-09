Honor présente son téléphone le plus résistant à ce jour

L’année dernière, Honor a lancé son midranger Honor X9b qui offre plusieurs fonctionnalités de protection contre les chutes. L’un d’eux était le « Ultra-Bounce Anti-Drop Display » qui comportait un matériau absorbant les chocs qui, selon Honor, pouvait fournir une résistance aux chutes allant jusqu’à 1,5 m.

Honor Malaysia présente maintenant un nouvel appareil plus robuste qui devrait être le prochain Honor X9c. Bien que nous n’ayons pas un aperçu réel du téléphone, les teasers font clairement allusion au nom de l’appareil et à son intégrité structurelle. Le X9c devrait être proposé dans le segment milieu de gamme, comme son prédécesseur. Nous veillerons à vous mettre à jour avec plus de détails lorsqu’ils seront disponibles.

