Honor a élargi sa gamme d’ordinateurs portables avec une nouvelle version Intel du MagicBook Pro, qui semble être à la hauteur de son nom.

Le nouveau MagicBook Pro est alimenté par un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération, associé à un GPU Nvidia GeForce MX350, avec 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage. Il utilise le même écran HD 16 pouces que le modèle AMD, qui est déjà en vente.