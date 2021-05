Honor présente MagicBook 14 et MagicBook 15 avec des processeurs Intel de 11e génération

Honor vient de mettre à jour sa série MagicBook avec les derniers processeurs Intel. Le MagicBook 14 a le choix entre les processeurs quadricœurs hyper-threadés Intel i7-1165G7 (atteignant 4,7 GHz de fréquence) et les processeurs i5-1135G7 (4 cœurs, 8 threads, jusqu’à 4,2 GHz), tandis que le plus gros MagicBook 15 n’a que la deuxième option de processeur. Dans les deux cas, vous obtenez les nouveaux graphiques intégrés Intel Iris Xe.

Au-delà du nouveau processeur, les MagicBooks sont une affaire familière. Nous avons examiné et aimé le MagicBook 14 avec l’AMD Ryzen 5 3500U, et nous avons carrément adoré la version mise à jour du Ryzen 5 4500U.

Maintenant que Honor a également ajouté une option Intel, on imagine qu’elle plaira à un public encore plus large.

Honor vendra le MagicBook 14 et le MagicBook 15 avec 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD. Les écrans LCD 1080 IPS mesurent respectivement 14 « et 15,6 » de diagonale.

Les autres points forts du duo incluent un clavier rétroéclairé, une caméra pop-up dans la rangée F du clavier et deux caloducs avec un ventilateur de refroidissement.

Les batteries 56Wh des deux MagicBooks promettent plus d’heures de vidéo sur une seule charge, et Honor met un chargeur USB Power Delivery de 65W dans la boîte de vente au détail qui peut charger de 0% à 44% en seulement une demi-heure.

Le MagicBook 14 avec le chipset Intel i5 commence à partir de 849,90 €, tandis qu’une mise à niveau vers l’Intel i7 est proposée au prix de 1199,90 €. La configuration unique du MagicBook 15 coûte 949,90 €.

À partir d’aujourd’hui, ces ordinateurs portables sont disponibles sur la boutique en ligne de la société au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et d’autres marchés suivront bientôt.