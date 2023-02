Honor prépare un téléphone de milieu de gamme avec un SoC SD 6 Gen 1 et une grosse batterie

Selon les dernières rumeurs sur les réseaux sociaux chinois, Honor travaille sur un smartphone milieu de gamme propulsé par le nouveau chipset Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. Et si Honor le fait rapidement, il pourrait très bien être le premier combiné avec ce SoC sur le marché.

En plus de la puce, l’image partagée mentionne également un écran OLED incurvé, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 6 000 mAh.

Honor se prépare à annoncer la série Magic5 et le déploiement mondial pliable de Magic Vs au MWC de cette année à Barcelone, mais ce nouveau mid-ranger sera probablement annoncé ailleurs. Selon le pronostiqueur, il en est à sa phase finale de test, il pourrait donc peut-être être annoncé avant même le MWC. Nous serons à l’affût de plus d’informations à ce sujet.

