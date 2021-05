Honor Play5 dévoilé avec une charge Dimensity 800U et 66W

Comme prévu, Honor a dévoilé son dernier téléphone de milieu de gamme en Chine appelé Play 5. Le téléphone est alimenté par le chipset Dimensity 800U de MediaTek et prend en charge une charge filaire rapide de 66W. Le reste des spécifications clés incluent un écran OLED de 6,53 pouces avec une résolution FHD + et une caméra selfie de 16 MP logée dans l’encoche de la goutte d’eau.

Il y a quatre caméras à l’arrière avec un tireur principal de 64MP et une caméra ultra-large de 8MP. Les deux modules restants sont tous deux 2MP et sont utilisés pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Vous pouvez obtenir le Play5 avec un stockage de 128 Go ou 256 Go, dans les deux cas, la RAM est de 8 Go.

La batterie ne fait que 3800 mAh, bien que le chargeur rapide devrait vous aider à recharger de 0 à 100% en seulement 35 minutes. Côté logiciel, nous avons Android 10 avec Magic UI 4.0 et pas de services Google Play, mais c’est la norme en Chine donc pas de réel inconvénient pour le téléphone.

Le Honor Play5 est disponible dans des couleurs dégradées, violettes et noires. La version 8/128 Go coûte 2099 CNY (326 $), tandis que la version 8/256 Go fera reculer les acheteurs de 2299 CNY (358 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 26 mai.