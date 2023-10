Honor Play 8T est officiel avec Dimensity 6080 et batterie 6 000 mAh

Honor vient de dévoiler le Play 8T, un smartphone abordable doté d’une grosse batterie et d’un chipset Dimensity 6080 avec un processeur de 2,4 GHz.

L’écran du Honor Play 8T est un écran LCD de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On prétend qu’il atteint 850 nits de luminosité. Le processeur est divisé en deux clusters de cœurs : deux cœurs Cortex-A76 sont cadencés à la vitesse maximale de 2,4 GHz, tandis que les six autres cœurs Cortex-A55 fonctionnent jusqu’à 2,0 GHz.

L’appareil photo principal de 50 MP à l’arrière est doté d’un objectif f/1,8 et se trouve à côté d’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra selfie, placée à l’intérieur d’un trou perforé, est dotée d’un capteur de 8 MP et d’un objectif f/2,4.

Le téléphone dispose d’une batterie de 6 000 mAh avec une prise en charge de 35 W.

Honor Play 8T est livré avec Android 13, complété par MagicOS 7.2. Les autres points forts incluent des haut-parleurs stéréo, une prise audio 3,5 mm, un emplacement micro SD et un scanner d’empreintes digitales intégré dans la touche d’alimentation.











Jeu d’honneur 8T

Honor propose le Play 8T en trois couleurs : Midnight Black, Jade Green et Streaming Silver. Le prix d’une variante 8/256 Go est de 1 099 CNY (150 $/142 €), tandis que l’option 12/256 Go est de 1 299 CNY (moins de 170 $/160 €). Les ventes sont déjà en cours sur le site Web de la société et chez les principaux détaillants tiers en Chine.

Source (en chinois)