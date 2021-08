Honor Play 5T Pro annoncé avec Helio G80 et caméra principale 64MP

Honor a lancé silencieusement un nouveau téléphone en Chine avec le Play 5T Pro. L’appareil économique est livré avec un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution FHD + et une découpe perforée pour sa caméra selfie 16MP.

Le dos apporte un tireur principal de 64 MP et un assistant de profondeur de 2 MP et un flash LED.

Honor Play 5T Pro en argent et noir

Il y a un chipset MediaTek Helio G80 à la barre aidé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est de 4 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 22,5 W. Magic UI 4.0 sur Android 10 couvre le côté logiciel.

Honor Play 5T Pro est disponible en noir et argent et son prix est fixé à 1 499 CNY (231 $).