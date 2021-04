Honor vient de dévoiler le Play 5T Life sans aucune fanfare. Le smartphone (également traduit en édition Jeunesse / Vitalité) a été répertorié sur la boutique chinoise de l’entreprise sans même un communiqué de presse.

Le Honor Play 5T Life est alimenté par un chipset Mediatek Helio P35, couplé à 6 Go de RAM. Il y a 128 Go de stockage, avec de la place pour microSD (jusqu’à 512 Go) dans le slot hybride.

À l’avant, nous avons un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. Le scanner d’empreintes digitales a fait son chemin sur le côté, faisant également office de touche d’alimentation.

Il y a quatre caméras à l’arrière – des capteurs de profondeur 13MP 5MP ultrawide principaux, 2MP macro et 2MP. Il y a aussi une seule LED, avec toute la configuration alignée sur un îlot rectangulaire.

La batterie a une capacité de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 22,5 W.

Honor Play 5T Life exécute Magic UI 4.0, basé sur Android 10. Les options de connectivité incluent Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.1 et même une prise audio de 3,5 mm en bas, juste à côté du port USB-C et le haut-parleur.







Honor Play 5T Vitalité

Le prix du téléphone est de 1 299 CNY, soit environ 200 $ ou 165 €. Honor Play 5T Life est disponible en bleu ou noir, et est actuellement en pré-commande / réservation; la première vente flash est prévue pour la semaine prochaine, le 27 avril.

La source (en chinois)