Honor Play 50 Plus dévoilé avec SoC Dimensity 6020 et appareil photo 50MP

Honor a présenté le Play 40 Plus en octobre dernier et, un an plus tard, la société a dévoilé son successeur, nommé Honor Play 50 Plus.

Le Honor Play 50 Plus est alimenté par le SoC Dimensity 6020 et exécute MagicOS 7.2 basé sur Android 13. Il dispose de 256 Go de stockage intégré avec deux options de RAM – 8 Go et 12 Go. Le smartphone est construit autour d’un écran LCD FullHD+ de 6,8 pouces à 90 Hz avec un trou au centre pour la caméra selfie de 8 MP.

La coque arrière du smartphone, qui rappelle celle des Samsung Galaxy S22 et S22+, arbore deux grands cercles alignés à gauche abritant un flash et quelques appareils photo – 50MP principal et 2MP de profondeur. L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 6 000 mAh avec une prise en charge de 35 W.

Le reste des points forts du Honor Play 50 Plus incluent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, deux haut-parleurs et une prise en charge audio haute résolution (filaire et sans fil). Le smartphone dispose également d’une prise casque 3,5 mm, d’un port USB-C et d’une connectivité 5G.













Options de couleur du Honor Play 50 Plus

Le Honor Play 50 Plus est disponible en quatre couleurs, avec le modèle 12 Go/256 Go au prix de 1 399 CNY (195 $/185 €/16 275 INR) et déjà disponible à l’achat en Chine sur le site officiel chinois de Honor. Honor n’a pas encore révélé le prix de la version 8 Go/256 Go.

Source (en chinois)