Honor Play 5 à venir avec une caméra quad 64MP, selon la société

Le mois dernier, nous avons partagé un rendu exclusif du Honor Play 5 et annoncé que le smartphone arborera une caméra quad 64MP. Ce point a maintenant été corroboré par Honor, car le fabricant de téléphones a partagé une affiche sur Weibo pour le confirmer, tandis qu’un article séparé a révélé le Play 5. n’aura que 7,46 mm d’épaisseur.





Honor Play 5 sera équipé d’une caméra quad 64MP • Le Honor Play 5 aura une épaisseur de 7,46 mm

Auparavant, Honor a annoncé que le Play 5 prendrait en charge la charge de 66 W et a révélé le design du smartphone, qui est différent de ce que notre rendu a montré, ce qui suggère que nous examinons en fait deux smartphones différents.



Honor Play 5 rendu exclusivement partagé par GSMArena

Honor n’a pas encore détaillé les spécifications du Play 5, mais si l’on en croit les rumeurs, nous verrons le smartphone livré avec un SoC Dimensity 800U, un écran FullHD + OLED de 6,53 pouces et une batterie de 3800 mAh qui consommera de l’énergie grâce à un Port USB-C.





Play 5 render partagé par Honor

Le Play 5 pèsera 179 grammes et la caméra principale 64MP à l’arrière sera rejointe par une unité 8MP (probablement ultra large) et deux unités 2MP (profondeur et macro probables).

L’annonce officielle de Play 5 est prévue pour le 18 mai et nous nous attendons à ce que Honor en révèle plus sur le smartphone avant le dévoilement.

La source (en chinois)