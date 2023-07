Honor Play 40 arrive avec Snapdragon 480+, la tablette Pad 11.5'' Pad X8 Pro suit

Le nouveau Honor Play 40 est là et il a l’air différent – c’est le même à l’intérieur, mais il a l’air différent à l’extérieur. La société a également dévoilé une nouvelle tablette élégante avec le multimédia dans le sang.

Jeu d’honneur 40

Le Honor Play 40 est alimenté par le même chipset Snapdragon 480+ que le Play 30. Cette fois, cependant, il a de meilleures configurations de mémoire : 6/128 Go, 8/128 Go et même 8/256 Go. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 Go de RAM virtuelle en plus de cela. En outre, il est lancé avec MagicOS 7.1 (basé sur Android 13), alors que son prédécesseur était livré avec Android 11.

L’affichage est essentiellement le même qu’auparavant, un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution de 720 x 1 612 pixels (un peu plus de 20: 9). Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une caméra selfie crantée de 5 MP en haut.

La caméra arrière comprend un module principal de 13MP avec enregistrement vidéo 1080p et un capteur de profondeur de 2MP (ce capteur est un nouvel ajout, mais nous aurions préféré un objectif UW).

Ensuite, la batterie est légèrement plus grande avec une capacité de 5 200 mAh (200 mAh jusqu’à), mais elle ne prend toujours en charge que la charge de base de 10 W. Outre le port USB-C, il existe également une prise casque 3,5 mm et le téléphone est certifié Hi-Res Audio (filaire et sans fil).

Vraiment, la plus grande mise à niveau ici est le nouveau look avec quatre options de couleur. L’îlot de la caméra est plat, mais il se distingue par une finition de surface différente (les objectifs de la caméra dépassent cependant) et il y a un anneau scintillant autour de l’étiquette « AI camera ».

Le Honor Play 40 est déjà disponible via Honor’s boutique en ligne en Chine. Le modèle de base 6/128 Go est au prix de 1 380 CNY (190 $/175 €/15 700 ₹).

Tapis d’honneur X8 Pro

À 11,5 pouces, le Honor Pad X8 Pro est plus grand que le Pad X8 (10,1 pouces). Son écran LCD IPS a une résolution de 2 000 x 1 200 pixels, une couverture à 100 % du sRGB, un pic de 400 nits et une luminosité minimale de 2 nits. De plus, l’affichage fonctionne à 120 Hz (ou 90 Hz ou 60 Hz). L’ardoise offre également un son haut de gamme avec six haut-parleurs (deux sur trois côtés).

Le modèle Pro est alimenté par un chipset Snapdragon 685, qui peut être configuré avec 4/6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il exécute MagicOS 7.1 (Android 13) prêt à l’emploi.

Le Honor Pad X8 Pro a un corps en métal, qui est assez mince et léger à 6,9 mm et 495 g. C’est avec une batterie de 7 250 mAh à l’intérieur, qui promet 13 heures de lecture vidéo. Trois coloris sont disponibles et le style correspond à celui du Honor Play 40.











Honor Pad X8 Pro est disponible en trois coloris

Le Honor Pad X8 Pro est également disponible dès aujourd’hui chez Honor boutique en ligne en Chine. La version 6/128 Go est au prix de 1 100 CNY (150 $/140 €/12 500 ₹).