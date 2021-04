Le Honor Play 20 est le dernier téléphone lancé en silence de la marque de smartphones désormais indépendante. Il a quelques spécifications de base qui font du téléphone un appareil bon marché assez soigné, avec des spécifications intrigantes comme la grosse batterie et deux caméras à l’arrière.

Le Play 20 est alimenté par un chipset Unisoc T610. Il s’agit d’une plate-forme, construite sur la technologie de processus 12 nm de TSMC, et apporte un processeur octa-core, avec deux unités Cortex-A75 et six autres Cortex-A55, toutes cadencées à 1,8 GHz.

La puce est couplée à 4, 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et Honor a fourni un emplacement micro SD pour jusqu’à 512 Go de plus.

L’écran à l’avant est un écran LCD de 6,51 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie de 5 MP. Les tireurs à l’arrière sont deux – 13 MP principal + 2 MP capteur de profondeur, tandis que le troisième trou est rempli par un logo d’ouverture et rien d’autre et le quatrième cercle sur l’îlot carré est pour le flash LED.

Fait intéressant, le téléphone ne dispose pas d’un lecteur d’empreintes digitales. Ce qu’il a, c’est une cellule d’alimentation de 5000 mAh qui peut être chargée avec des taux de 10 W via le port USB-C. Le téléphone dispose également d’une prise audio 3,5 mm. Le système d’exploitation est Magic UI 4.0, basé sur Android 10.











Jeu d’honneur 20

Le Honor Play 20 est déjà en vente en Chine en quatre couleurs: noir, blanc, bleu et un dégradé argent-rose. Le prix commence à 899 CNY (138 USD) et atteint 1399 CNY (215 USD), selon la combinaison de mémoire.

La source (en chinois)