Honor partage l’histoire du design de Magic V2 alors que les ventes s’ouvrent en Chine

Honor’s Magic V2 pliable vient d’être lancé en Chine et la société a partagé l’histoire de conception plutôt intéressante derrière l’appareil. L’élément central du processus de conception est la portabilité et cela se voit. Le combiné est considérablement plus fin et plus léger que le Samsung Galaxy Z Fold5 (10,1 mm contre 13,4 mm lorsqu’il est déplié et 231 g contre 253 g). Honor affirme que selon leur étude de marché, les consommateurs placent la portabilité en tête de leur liste de priorités.

Commençons par la conception innovante de la charnière. Il utilise des éléments en titane, qui offrent une rigidité plus élevée, un poids inférieur et des propriétés anti-corrosion. Le couvercle de la tige est en titane, ce qui le rend 150 % plus résistant et 42 % plus léger en même temps.

En ce qui concerne le corps principal de la charnière, cependant, il est fait d’un type spécial d’acier utilisé pour les applications de forage de tunnel. Il trouve l’équilibre parfait entre durabilité et finesse, rasant quelques millimètres. Cet acier particulier est 25 % plus fin et 20 % plus résistant que l’aluminium précédemment utilisé pour cette application.

De plus, Honor a repensé la structure de support de la charnière et grâce au combo acier et titane, cela a permis à l’entreprise de réduire de 47% la profondeur des marques de pli sur l’écran. Une nouvelle structure d’amortissement de l’étrier de frein assure un déplacement fluide et stable.

Honor a mis au point un minuscule composant de micro-verrouillage de la taille d’un grain de riz qui empêche les désalignements, qui à leur tour ont le potentiel de faire plus de marques de pli après une utilisation prolongée. De minuscules vis redessinées sont également utilisées pour assembler tous les composants.

Enfin, la charnière obtient la certification de SGS, garantissant que le mécanisme peut supporter 400 000 plis. Cela fait jusqu’à 100 plis par jour pendant 10 ans. Pas trop mal.

Un autre choix de conception révolutionnaire réside dans l’affichage. Le panneau pliable utilise un composant de pilote d’affichage trois en un qui économise de l’espace. Honor a ensuite utilisé cet espace pour installer une batterie impressionnante de 5 000 mAh selon les normes des pliables. La batterie elle-même est également spéciale. Il s’agit d’une batterie au silicium-carbone avec une densité d’énergie améliorée.

Le Magic V2 semble définitivement impressionnant sur le papier et après avoir visité les laboratoires où il a été testé et joué avec lui pendant un court instant, nous pouvons confirmer qu’il inclut vraiment les meilleures technologies dont le fabricant dispose actuellement. Nous avons hâte que la version mondiale soit lancée pour pouvoir la mettre à l’épreuve et vraiment voir ce qu’elle peut faire.