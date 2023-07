Honor Pad X9 est en pré-commande en Inde via Amazon

Le Honor Pad X9 dévoilé plus tôt ce mois-ci est en précommande en Inde via Amazon.fr. Il est livré dans une configuration unique de 4 Go/128 Go et est répertorié sur Amazon.in pour 14 499 INR (175 $/160 €) dans le cadre d’un accord, le MRP étant de 25 999 INR (315 $/285 €). La branche indienne d’Honor n’a pas encore fait d’annonce concernant le Pad X9 sur ses poignées de médias sociaux, mais Amazon indique que la tablette sortira le 2 août et sera livrée avec un Honor Flip Cover gratuit.

Le Honor Pad X9 a une conception monocoque en métal. Il mesure 6,9 ​​mm d’épaisseur, pèse 495 g et contient un écran LCD de 11,5 pouces à 120 Hz avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. La tablette est alimentée par le SoC Snapdragon 685 et démarre Magic UI 7.1 basée sur Android 13.

Le Pad X9 dispose de deux caméras 5MP – une à l’avant et une à l’arrière. Et il est alimenté par une batterie de 7 250 mAh annoncée pour offrir jusqu’à 13 heures de lecture vidéo hors ligne.

La tablette alimentée par Snapdragon 685 comprend six haut-parleurs – deux à gauche, à droite et en bas. Il prend également en charge l’audio haute résolution (filaire et sans fil).

Le Honor Pad X9 dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5.1 mais ne prend pas en charge la connectivité LTE.